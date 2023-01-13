　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

根本「現代版文革」！　徐巧芯為高嘉瑜抱屈：鬥自己人是黨衰敗的信號

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨立委高嘉瑜12日出席賴清德參選黨主席「向黨員報告座談會」時，被現場大批黨員當面狂嗆「下台」飆罵「背骨魚」，面對黨員的怒火，高嘉瑜全程揮手、點頭致意，並保持微笑說「謝謝」，火爆影片在網上瘋傳。對此，國民黨台北市議員徐巧芯形容這是「現代版的文革」，民進黨正在走向極端，她自己在國民黨內也做了很多「大逆不道」的事都未遭此對待，「從鬥外人改成鬥自己人，就是民進黨衰敗的信號」。

▲▼民進黨黨團大會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯則以「現代版的文革」形容此事，她認為這些人對高嘉瑜、王世堅等人的怒火，已不只是側翼在網路上帶風向、而是真實滲透到民進黨的核心支持者心中，這代表民進黨正在走向極端，並且快速的背離多數人民的真實意見。

徐巧芯說，最新民調蘇貞昌的不滿意度達到57%，如果去做一個王世堅跟高嘉瑜的不滿意度，大膽預測會比蘇揆低很多很多很多，但在民進黨的場子顯然不是如此。在他們心中，蘇貞昌是辛苦認真負責擋子彈的好人，而提出建言想讓民進黨變好的高嘉瑜跟王世堅才是罪惡的來源。「這跟一般人的想法未免落差太大了。」

徐巧芯表示，她在國民黨內這11年來也做了很多「大逆不道」的事情，但也不曾受到這樣的對待。家家有本難念的經，難免牙齒跟舌頭會打架，但透過這種當面幾乎是霸凌的方式對自己的政治明星，還真的第一次看到。民進黨的鬥性，從鬥外人改成鬥自己人，這就是衰敗的信號。

ET快訊
淡水阿嬤驟逝留「8KG肥鵝」！鄰居憂被人吃了…最終結局曝光
一房一鳳！　摩鐵藏9名長髮辣妹
高雄賓士男左轉撞機車　18歲騎士搶救5天不治
快訊／北海道大雪崩！　女遊客慘遭活埋
快訊／中華啦啦隊名單公布！　應援戰袍正式亮相
陽明山車禍奪4命！揪出代驗黃牛收錢放水…黑心11人僅2人判囚
龍蝦、牛排吃到飽！　過年初一到初七限定
最美星二代剛出道「歌曲被偷走」！　「犯人」身份曝：很傷心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨內砲聲隆隆　王世堅：開除我2024可以大贏的話「就開除吧！」

勗勉北部地區戰備部隊　蔡英文：會讓國軍有更紮實有效的訓練

侯友宜揭新北燈會！揮扇子學歌仔戲　陳亞蘭笑：不行啦！會變紈褲子弟

淘汰高嘉瑜「開除黨籍是最下策」　他分析3方法：這傷害比較小

陳明通突喊林智堅論文是冤案　名嘴驚爆「這原因」：最後一擊

高嘉瑜遭支持者嗆背骨　王世堅：不要為難善良小女孩

根本「現代版文革」！　徐巧芯為高嘉瑜抱屈：內鬥是黨衰敗的信號

趙怡翔公布北市10大危險路段　蔣萬安：已針對主要道路完成鋪設

悼念蔣經國「低頭抹淚」　蔣萬安：回憶起經國先生有些感觸

高嘉瑜遭支持者嗆爆　蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

黨內砲聲隆隆　王世堅：開除我2024可以大贏的話「就開除吧！」

勗勉北部地區戰備部隊　蔡英文：會讓國軍有更紮實有效的訓練

侯友宜揭新北燈會！揮扇子學歌仔戲　陳亞蘭笑：不行啦！會變紈褲子弟

淘汰高嘉瑜「開除黨籍是最下策」　他分析3方法：這傷害比較小

陳明通突喊林智堅論文是冤案　名嘴驚爆「這原因」：最後一擊

高嘉瑜遭支持者嗆背骨　王世堅：不要為難善良小女孩

根本「現代版文革」！　徐巧芯為高嘉瑜抱屈：內鬥是黨衰敗的信號

趙怡翔公布北市10大危險路段　蔣萬安：已針對主要道路完成鋪設

悼念蔣經國「低頭抹淚」　蔣萬安：回憶起經國先生有些感觸

高嘉瑜遭支持者嗆爆　蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走

20歲沒對象！父母催婚逼相親　妹子婚禮上淚崩：我不想結婚

錯過再等5萬年！稀有彗星這天離地球最近　綠色身影肉眼可見

電子書閱讀最熱門時段　集中在晚上一大時間點

本土劇林志玲罕見動怒！　IG挑明「尊嚴第一賺錢第二」：下不為例

「好米吃在地尚好」　全國首間米食環境教育場域今揭牌

楊銘威「全裸激情」玩車震！　「玉米田脫光照片」慘遭流出

淡水阿嬤驟逝留「8KG肥鵝」！鄰居憂被人吃了…肥鵝最終結局曝光

黨內砲聲隆隆　王世堅：開除我2024可以大贏的話「就開除吧！」

聯準會官員喊升息！　謝金河：通膨美元已來到死亡交叉

勞動部春安聯合檢查開罰147萬元　至今已查2050家

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

政治熱門新聞

黨員狂嗆下台31秒片瘋傳　高嘉瑜揮手走全程

全民發6000元可用3管道領取　行政院估準備工作1個月可完成

菸防法1/12修法　志工立院外「盯場」

律師團6點聲明駁斥：陳明通傾全力對付余正煌

王瑞德喊「煎魚革命」！要賴清德處分高嘉瑜

陳明通PO對照表：余正煌研究部分來自林智堅

不只高嘉瑜！綠里長嗆何志偉「紅頂商人」　質問賴清德：要不要殺？

被炎上首發聲　高嘉瑜坦言「很震撼」：確實有反省必要

普發6000元3管道　系統2月底前可上線

爆乳田慎節扮超萌小白兔拜年　網暴動嗨喊：聲音好好聽、好香！

高嘉瑜遭黨員指臉嗆下台　賴清德回應

國防部長邱國正傳卸任　顧立雄有望接棒

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

高嘉瑜被炎上！周玉蔻喊「爽」　蘇巧慧妙回：不能多說話但長見識

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜遭支持者嗆爆　蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走

高嘉瑜遭支持者嗆爆　蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走

民進黨立委高嘉瑜昨出席副總統賴清德主持的政見發表會時，遭現場支持者怒嗆「背骨魚」，宛若是「炎上」高嘉瑜的記者會。台北市長蔣萬安13日出席台灣燈會多源台北記者會，有記者問到是否會找高嘉瑜來燈會唱歌？蔣笑說，「我們都非常歡迎所有好朋友，也包括高嘉瑜委員來走走、散散心」。

為鋼鐵綠粉洗臉高嘉瑜？　媒體人警告賴清德：中間選民恐越跑越遠

為鋼鐵綠粉洗臉高嘉瑜？　媒體人警告賴清德：中間選民恐越跑越遠

高嘉瑜慘被黨員「炎上」　蘇貞昌回應了

高嘉瑜慘被黨員「炎上」　蘇貞昌回應了

高嘉瑜被炎上！周玉蔻喊「爽」　蘇巧慧妙回：不能多說話但長見識

高嘉瑜被炎上！周玉蔻喊「爽」　蘇巧慧妙回：不能多說話但長見識

「高嘉瑜被炎上」不忍了！館長怒轟2件事：只有她敢講

「高嘉瑜被炎上」不忍了！館長怒轟2件事：只有她敢講

關鍵字：

徐巧芯高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面