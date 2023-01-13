根本「現代版文革」！　徐巧芯為高嘉瑜抱屈：內鬥是黨衰敗的信號

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨立委高嘉瑜12日出席賴清德參選黨主席「向黨員報告座談會」時，被現場大批黨員當面狂嗆「下台」飆罵「背骨魚」，面對黨員的怒火，高嘉瑜全程揮手、點頭致意，並保持微笑說「謝謝」，火爆影片在網上瘋傳。對此，國民黨台北市議員徐巧芯形容這是「現代版的文革」，民進黨正在走向極端，她自己在國民黨內也做了很多「大逆不道」的事都未遭此對待，「從鬥外人改成鬥自己人，就是民進黨衰敗的信號」。

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯則以「現代版的文革」形容此事，她認為這些人對高嘉瑜、王世堅等人的怒火，已不只是側翼在網路上帶風向、而是真實滲透到民進黨的核心支持者心中，這代表民進黨正在走向極端，並且快速的背離多數人民的真實意見。

徐巧芯說，最新民調蘇貞昌的不滿意度達到57%，如果去做一個王世堅跟高嘉瑜的不滿意度，大膽預測會比蘇揆低很多很多很多，但在民進黨的場子顯然不是如此。在他們心中，蘇貞昌是辛苦認真負責擋子彈的好人，而提出建言想讓民進黨變好的高嘉瑜跟王世堅才是罪惡的來源。「這跟一般人的想法未免落差太大了。」



徐巧芯表示，她在國民黨內這11年來也做了很多「大逆不道」的事情，但也不曾受到這樣的對待。家家有本難念的經，難免牙齒跟舌頭會打架，但透過這種當面幾乎是霸凌的方式對自己的政治明星，還真的第一次看到。民進黨的鬥性，從鬥外人改成鬥自己人，這就是衰敗的信號。