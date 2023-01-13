政見會變「炎上高嘉瑜」　財經網美卻因1點賭百萬：不開除且會連任

記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜昨（12）日出席黨主席政見發表會時，被現場大批民進黨員當面狂嗆「下台」。財經網美胡采蘋則透露，她和友人賭100萬元，「高嘉瑜不但不會被開除黨籍，而且也會贏得下一屆港湖立委席次」。

民進黨選舉連三敗士氣低落，高嘉瑜多次針對黨內問題評論，引起許多地方、基層黨員不滿，許多被砲轟的親綠帳號、側翼粉專紛紛喊出開除高嘉瑜、議員王世堅的口號，而名嘴王瑞德也發起「煎魚革命」。

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▲民進黨員「倒噓嗆下台」，高嘉瑜笑揮手走完全程。（圖／翻攝自臉書）



胡采蘋昨日則在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她和朋友賭100萬元，「高嘉瑜不但不會被開除黨籍，而且也會贏得下一屆港湖立委席次」。

胡采蘋指出，高嘉瑜批評民進黨的聲量和民進黨的民調成反比，只要民進黨民調越低，就越不可能不提名高嘉瑜，「唯一可以撲滅她的辦法就是拜託黨中央振作起來，重新拿回民意，你才有機會提別人」，胡采蘋最後也說，「醒醒吧現在開除她只會重創民進黨」。

▲胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）



高嘉瑜昨日遭許多民進黨員用手指著狂罵「下台」、「背骨魚」等，但她當下仍不斷揮手、點頭致意，並保持微笑說「謝謝」，不過途中也有黨員不忍高的處境，拉住高嘉瑜小聲鼓勵，但現場不滿的民眾仍居大多數，該段31秒影片曝光後引起網友瘋傳。