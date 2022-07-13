5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送愛兒





▲彰化確診男童「痛到敲頭」！但蔡小弟仍不幸於13日凌晨宣告不治。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名4歲男童確診康復後，突然頭部劇烈疼痛，家屬看到後緊急將其送往彰濱秀傳醫院檢查，這才發現弟弟罹患腦瘤，轉診到台中榮總，今天凌晨宣告急救無效不治。由於台中殯儀館不收死亡確診者，家屬將遺體送回到彰化，在殯儀館專區內放置，縣府已受理相關通報，也將積極協助後續相關事宜。

彰濱秀傳醫院指出，4歲男童確診已滿14天，到院前曾有頭痛情況，但並非在彰濱秀傳就診，於7月11日上午10點08分因劇烈頭痛至彰濱秀傳掛急診，隨即安排腦部電腦斷層檢查，發現腦部有腦瘤，進院後PCR檢測Ct值20多，入住專責病房停留12個小時後，轉診到台中榮總。

蔡姓男童父母的友人昨(12)日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，朋友的小兒子日前確診，隔離加上自主管理已超過14天，但PCR後Ct值仍偏高；孩子近日出現頭痛的情況，由於過去也有類似症狀，起初就醫被診斷為鼻竇炎，先使用藥物控制。

然而，男童上禮拜天突然頭部痛不已，甚至痛到會打自己的頭，家屬立刻將男童送往彰濱秀傳急診，但因設備問題，12日緊急轉往台中榮總檢查。檢查發現男童有一顆6公分大的腦瘤，於13日凌晨開刀降腦壓，但現在無論是燈光、身體、腳板刺激，都無法引起孩子反應，「醫生說，現在只能等待奇蹟，否則可能有腦死或植物人的可能」，目前在負壓加護病房，懇請外界集氣，期盼奇蹟，發文7小時有將近4萬名網友加油。但經院方全力搶救，男童今天凌晨仍因腦壓持續上升，送開刀房途中急救無效不治病逝。

彰化縣政府表示，經初步了解，蔡姓男童一家經濟並不寬裕，父母均從事勞動工作，母親目前懷有身孕，尚有10歲的哥哥就讀國小三年級。為節省家庭生活開銷，並考量就學接送安全性，全家暫住親友家。

縣政府第一時間派員關懷，後續將協助輔導蔡家申請彰化縣傷病醫療補助、衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金、染疫往生慰問金、嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金、勞保家屬死亡喪葬補助等，並請社工持續追蹤蔡家生活狀況及經濟情形，並提供家屬必要的協助。