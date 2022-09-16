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兩岸三地唯一入選　2023全球智慧醫院評比...台中榮總上榜

▲▼ 。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總入榜2023年全球智慧醫院評比。（圖／台中榮總提供）

記者白珈陽／台中報導

「Newsweek」與「Statista」二大機構，日前聯合進行2023年全球智慧醫院評比，台中榮總是全台唯一入榜醫院，也是兩岸三地唯一上榜的醫院。中榮總院長陳適安表示，台灣資通訊能力國際知名，如今台中榮總受到全球智慧醫院評比肯定，除了中榮的努力，也代表國內資通訊產業與醫療成功結合，令人鼓舞。

「Newsweek」是國際知名媒體，「Statista」則是全球重要數據資料庫，兩者在全球28個國家中，選出300家領先醫院，作為推動數位醫療智慧發展之動力。第一名是美國梅約診所、第二名是美國波士頓馬薩諸塞州綜合醫院，第三名是美國約翰霍普金斯醫院，首次參與評比的台中榮總，本次名列254名。

2023年全球智慧醫院評比，是評量是由去年8月17日到今年8月17日全球醫院的表現。排名順序基於以下3個步驟：

一、國際在線調查：由具有智慧醫院知識的醫院管理人員和醫療保健專業人員推薦全球領先的智能醫院。

二、國際醫院調查：醫院對醫院數位技術的實施和使用進行系統評估，並由首席資訊人員或高級管理層進行了驗證。

三、對被提名的醫院進個案研究，作為對該醫院成就的驗證。

身為台灣智慧醫療聯盟總計畫召集人，陳適安表示，智慧醫院一直是科技部和衛福部共同努力的重點，中榮投入相當多的資源，歷任院長打好基礎，於2015年及2019年皆獲得智慧醫院標章，是全國19家醫學中心唯一兩度獲得標章。

▲▼ 。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總院長陳適安。（圖／台中榮總提供）

陳適安說，參與醫院可呈現自評與智慧醫院相關的類別，共有5大類別，分別是電子功能、遠距醫療、數位影像、人工智慧和自動化技術等。並於今年6至7月期間進行調查，收集超過4千張智慧醫院的選票，根據推薦數量計算每家醫院評分，較特殊的是國際建議的權重高於國家建議，讓整體評比更具國際化。

陳適安上任中榮院長1年7個月以來，更擴大智慧醫療項目由50項增加至100多項，今年是台中榮總首度參加評比，且五大評比類別皆全數參加，最後成功入選，展現中榮智慧醫院堅強實力。

陳適安表示，隨著資訊科技與醫療的結合，智慧醫院發展不僅是醫療趨勢，更是幫助國民促進健康、增加病患福祉所必備。中榮將持續發展智慧醫院數位醫療，並願意成為國內的領頭羊，分享發展經驗與其他醫院一同努力，更加深化智慧醫院的發展。

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