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大清水隧道坍方！花蓮啟動農產品轉運補助　台鐵同步啓動疏運

▲▼大清水隧道發生坍方壓損明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲大清水隧道發生坍方壓損明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線159K+300大清水隧道南口11日晚間近午夜時發生坍方道路阻斷，壓損混凝土明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米，預計至1月15日17:00時搶通，花蓮縣長徐榛蔚籲請農友及蔬果共同運銷業者密切注意公路總局相關訊息，及早採取各項農產品轉運因應措施。

▲▼大清水隧道發生坍方壓損明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

徐榛蔚表示，落石期間請鄉親持續關注蘇花公路交通狀況，縣府已立即啟動農產品運費補助機制，在道路封閉期間，對於本縣蔬果共同運銷，必須改繞南迴公路或轉運台鐵貨運到北部市場所增加的運費，縣府啟動農產品轉運補助，全力減輕農民負擔。

▲▼大清水隧道發生坍方壓損明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲第四區養護工程處南澳工務段連夜進駐搶修，預計至1月15日17:00時搶通。

農業處長陳淑雯說明，本縣農民團體辦理蔬果共同運銷，改行經南迴公路供應台北、桃園地區果菜批發市場者，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止之期間所增加的運費，可依花蓮縣政府「花蓮縣政府蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」及農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向縣政府農業處申請補助，服務電話03-8232559，聯絡人：農產運銷科何泰暉先生，補助標準依實際增加之額度及運輸契約所訂運費調整。

陳淑雯補充，如需轉運鐵路，台鐵已啟動農產品疏運機制，可洽花蓮貨運服務辦公室電話：03-8337301。

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