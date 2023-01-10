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南消有夠讚！　台南市首頒「金箔救災菁英獎座」

▲台南市消防局第六救災救護大隊高級救護技術員葉蕙華及和緯高級救護隊黃國典，累計成功救活10位到院前心肺功能停止病患，市長黃偉哲頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊高級救護技術員葉蕙華及和緯高級救護隊黃國典，累計成功救活10位到院前心肺功能停止病患，市長黃偉哲頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊高級救護技術員葉蕙華及和緯高級救護隊黃國典，於2011年縣市合併後至2022年9月累計獲頒10座生命之星，即成功救活10位到院前心肺功能停止病患，且腦功能恢復良好並經診治後出院，十分不容易，市長黃偉哲於10日市政會議中頒獎表揚。

葉蕙華在永華高級救護隊及黃國典在和緯高級救護隊服務期間，多次挽救生命垂危的求助民眾，使得康復出院，兩員也曾榮獲台灣急診醫學會「全國十大傑出救護技術員」殊榮，且積極參與各項訓練及教學、品管等工作，深獲消防局長官及醫療指導醫師群的肯定。

▲台南市消防局第六救災救護大隊高級救護技術員葉蕙華及和緯高級救護隊黃國典，累計成功救活10位到院前心肺功能停止病患，市長黃偉哲頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示對於消防局到院前心肺功能停止急救成功率逐年提升，每年推薦優秀救護技術員皆獲選「全國十大傑出救護技術員」之佳績，代表對台南市積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定，據統計本市到院前OHCA給藥率有61.8%、急救成功率也達到31.9％，對於台南市各急救責任醫院、醫療指導醫師的支持及付出表示感謝。

▲台南市消防局第六救災救護大隊高級救護技術員葉蕙華及和緯高級救護隊黃國典，累計成功救活10位到院前心肺功能停止病患，市長黃偉哲頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，市長就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬同仁能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

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