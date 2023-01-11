反制韓日「歧視」陸客入境　陸國家移管局加碼：暫停過境免簽

▲在北京國際機場大廳等候的旅客。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸放寬防疫制度、開放民眾出國旅遊後，部分民眾選擇前往鄰近的東亞國家旅行，不過，受到大陸疫情解封後染疫人數居高不下，包括南韓及日本等國皆對陸籍遊客採取較嚴格的邊境防疫措施，引起大陸民間反彈，官方也祭出暫停韓日公民赴大陸簽證發放，國家移民管理局也加碼暫停72／144小時過境免簽政策。

▲大陸官方祭出暫停簽證及短期免簽政策反制日韓 。（圖／翻攝自微博、南方網）

《新華社》報導，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策。

此前，大陸駐南韓及駐日本使領館先後宣布，暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證，上述措施將視對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

大陸外交部發言人汪文斌也表示，「令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」