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命中2008金融海嘯！末日博士預測全球爆發「5大戰爭」根本躲不掉

▲▼美國紐約大學經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）成功預言2008年金融海嘯，因而獲得「末日博士」稱號。（圖／達志影像／美聯社）

▲「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）成功預言2008年金融海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約大學經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）成功預言2008年金融海嘯，因而獲得「末日博士」稱號。他投書《評論彙編》（Project Syndicate）警告，全球將不可避免深陷必要「戰爭」，導致長時間高通膨及更大規模財政赤字，「未來將出現停滯性通貨膨脹（stagflationary），唯一的問題是它會有多糟糕」。

1、戰爭

魯比尼表示，俄羅斯入侵烏克蘭，不僅破壞供應鏈，也擾亂全球經濟，但地緣政治衝突可能蔓延全世界。他指出美國與其他強權之間的緊張關係，包括中東、伊朗、中國，此前甚至警告第三次世界大戰已經開始。

事實上，緊張情勢正導致許多強權強化軍事供應，包括北約及歐美。這會導致國家預算負擔更大，加劇高債務及通膨程度，延長金融危機。

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲烏克蘭獲得美國援助的海馬斯（HIMARS）多管火箭。（圖／翻攝推特／Oleksii Reznikov）

2、氣候變遷

全球經濟正與氣候變遷展開一場戰爭，若要解決問題，恐怕代價高昂。魯比尼說，「在未來10年，氣候變遷的緩解及適應可能每年耗資數兆美元，而認為這些投資都會振興經濟成長是愚蠢的。」他直指，各國可能隨著時間推移而變窮，「現存資本的一大部分將必須被替換，要不就是因為變得老舊，要不就是被氣候引發的事件摧毀。」

▲▼中國疫情。（圖／路透）

▲中國匆促解除清零政策後疫情再起。（圖／路透）

3、猖獗疾病

新冠傳播及疫情大流行都尚未結束。魯比尼預測，「疾病的爆發」將在未來變得猖獗，一部分源自於氣候變遷的影響，而這會大幅提高政府債務，因為政府必須設法應對一個又一個的公衛危機，同時面對逐漸高齡化社會的福利支出。

4、機器人革命

魯比尼認為，全球經濟會被「全球化機器人」（globotics）衝擊，他使用該詞形容這種源自全球化及自動化的創新。儘管一些人宣稱，機器人、人工智慧技術及其他先進科技正在刺激經濟成長，但它們也是藍白領勞工的重大威脅，意味著如果人們失去工作，政府可能被迫掏出大量現金投入救濟。他警告此舉成本沉重，若美國政府每月向每人發放1000美元基本收入，估計損失高達20%的GDP。

▲▼AI人工智慧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人工智慧科技引發便利與倫理爭議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

5、財富不平等

魯比尼指出，貧富差距正在年輕人、勞工及中產階級之間引發動盪，若政府領袖想要平息，可能付出高昂代價，「為了避免民粹主義政權掌權，並且追求魯莽且不可持續的經濟政策，自由民主派將必須耗費大量資金，強化社會安全網，許多國家已經在這樣做了。」

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