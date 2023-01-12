點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

▲命理專家點名，農曆過年前有5生肖恐會有劫難。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

農曆春節假期即將來臨，對此命理專家湯鎮瑋也透露，在每個節氣的交接點及逢年關時，比較容易會因為因緣具足的情況下，產生一些劫難，12生肖在此時都有好運與壞運的交替；而在農曆春節前，有5個生肖要特別留意；不過也有化解的方法，例如點燈、捐血或是捐錢等。

湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中表示，屬鼠、牛的朋友較容易在這段期間經歷人生無常，是非糾紛也會比較多一點。另外，在2022年底到2023上半年比較容易發生親朋好友突然離開的情況，所以要注意家裡長輩的健康。而自己在工作和生活上要謹言慎行，否則容易招惹是非。

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▲湯鎮瑋也提出化解方法。（圖／翻攝自《命運好好玩》）

湯鎮瑋續稱，屬兔、雞的朋友，2023是太歲年，所以錢財破損及工作生活上的變化會讓你感覺措手不及，建議現在就要有效管理錢財及規劃。此外，工作上若在這環境已經有點受不了，那就騎驢找馬，遇到好的或是有下一步再轉換。

而屬龍的朋友也要注意了！他們在節氣交接時健康運特別容易產生一些變化，可能身體老毛病突然復發，或是莫名其妙的病毒感染，無論是年紀小的或是年紀大的都要注意。湯鎮瑋也提醒，屬龍的人生活上容易有精神不濟的問題，例如恍神或睡眠不足，容易發生跌倒的意外。

不過湯鎮瑋也教大家一些化解的撇步，像是點光明燈，試著用自己的宗教去點燈祈福，另外也可以捐血，尤其化解血光之災最有效。而不敢捐血的則可以去洗牙、霧眉，讓自己稍微流點血。最後還可以行善布施，有錢出錢、有力出力。

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