　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

▲▼ 春節,農曆春節,過年,尾牙,運勢,命理,好運。（示意圖／取自Pixabay）

▲命理專家點名，農曆過年前有5生肖恐會有劫難。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

農曆春節假期即將來臨，對此命理專家湯鎮瑋也透露，在每個節氣的交接點及逢年關時，比較容易會因為因緣具足的情況下，產生一些劫難，12生肖在此時都有好運與壞運的交替；而在農曆春節前，有5個生肖要特別留意；不過也有化解的方法，例如點燈、捐血或是捐錢等。

湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中表示，屬鼠、牛的朋友較容易在這段期間經歷人生無常，是非糾紛也會比較多一點。另外，在2022年底到2023上半年比較容易發生親朋好友突然離開的情況，所以要注意家裡長輩的健康。而自己在工作和生活上要謹言慎行，否則容易招惹是非。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理專家湯鎮瑋。（圖／達志／美聯社）

▲湯鎮瑋也提出化解方法。（圖／翻攝自《命運好好玩》）

湯鎮瑋續稱，屬兔、雞的朋友，2023是太歲年，所以錢財破損及工作生活上的變化會讓你感覺措手不及，建議現在就要有效管理錢財及規劃。此外，工作上若在這環境已經有點受不了，那就騎驢找馬，遇到好的或是有下一步再轉換。

而屬龍的朋友也要注意了！他們在節氣交接時健康運特別容易產生一些變化，可能身體老毛病突然復發，或是莫名其妙的病毒感染，無論是年紀小的或是年紀大的都要注意。湯鎮瑋也提醒，屬龍的人生活上容易有精神不濟的問題，例如恍神或睡眠不足，容易發生跌倒的意外。

不過湯鎮瑋也教大家一些化解的撇步，像是點光明燈，試著用自己的宗教去點燈祈福，另外也可以捐血，尤其化解血光之災最有效。而不敢捐血的則可以去洗牙、霧眉，讓自己稍微流點血。最後還可以行善布施，有錢出錢、有力出力。

延伸閱讀
健保署3員工洩密個資13年　女科長10萬交保、前主秘無保請回
今全台有雨！明開始回暖　周日變天「濕冷寒流」低溫恐10度↓
「承億酒店」阿妹演唱會期間住房「加價7500元」！　業者道歉：溝通不良

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
「達摩內功」難擋新冠！少林寺武僧總教頭病逝
統神《英雄聯盟》戰隊名稱曝光
格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...單親母悲：兒死得太冤
女警慘淪局長洩慾工具！　每次值班都被性侵
狂吃深綠蔬菜！　他半個月後竟「掛急診洗腎」
快訊／驚爆涉弊案　民進黨議員遭約談
快訊／男持刀猛刺　新北警濺血！
瑤瑤辣洩「激裸大片肉色」！　白皙螞蟻腰全被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補助企業發「藝文禮券」有望！文化部長李永得：一定可行

吉星駐守！「超好運4星座」旺翻未來45天　收入加倍、愛情要來了

高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」　醫聽完超心疼

「以為智齒痛」男童右臉瘋狂腫大像麵龜　一查竟是惡性肌肉瘤

妻煮飯超難吃！詭異料理「黃色汁水」端上桌　他崩潰問：能直說嗎

輔大與萬泰科技產學合作發表會　ACT銀銅鈦口罩成COVID-19新解方？

點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

國小兒造句「戳破男人的祕密」　媽一看掩面：為難了男老師

LINE狂跳訊息「1功能」超火大！一票上班族吼：臉書也超煩

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因　網驚：都買錯了

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

補助企業發「藝文禮券」有望！文化部長李永得：一定可行

吉星駐守！「超好運4星座」旺翻未來45天　收入加倍、愛情要來了

高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」　醫聽完超心疼

「以為智齒痛」男童右臉瘋狂腫大像麵龜　一查竟是惡性肌肉瘤

妻煮飯超難吃！詭異料理「黃色汁水」端上桌　他崩潰問：能直說嗎

輔大與萬泰科技產學合作發表會　ACT銀銅鈦口罩成COVID-19新解方？

點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

國小兒造句「戳破男人的祕密」　媽一看掩面：為難了男老師

LINE狂跳訊息「1功能」超火大！一票上班族吼：臉書也超煩

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因　網驚：都買錯了

補助企業發「藝文禮券」有望！文化部長李永得：一定可行

連續17年寒冬送暖　全成基金會助台中220戶弱勢獨老開心過年

職場小白曖昧總經理　偷看陳璽安睡臉上演「意外吻」

5原因害精子下降更快！醫曝「挽救方式」：每75天有一次機會

客廳冷到像冰箱！工人修理窗戶鑽洞　「遙控器冰封」解凍才能用

營養師曝「不建議喝果汁」3大理由　不一定健康還有大量糖

今天咖啡怎麼特別濃…　男星一看「杯底躺菸蒂」嘔出：到底是誰

林柏宏突破人生恥度！同志夜店熱舞初體驗 　「害羞狂喊」下半身忙翻

統神《英雄聯盟》戰隊名稱曝光 復仇「地獄豬」：是誰我不好說

7年情斷温貞菱！黃河認愛新歡首露面　祝福前任：看起來都很開心

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

搶領6000元！竹北戶政事務所「等待人數破600」

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

更多熱門

相關新聞

南投各鄉鎮1/14開設最後1次接種站

南投各鄉鎮1/14開設最後1次接種站

近期國內本土新冠疫情升溫，且春節過年將屆、旅外國人返鄉過年，各國流行的變異株恐大量進入台灣，中央疫情指揮中心預測台灣第三波疫情可能於春節期間達到高峰；南投縣衛生局在1月14日（六）將於各鄉鎮市開設年節前最後的假日接種站，呼籲尚未接種次世代疫苗民眾儘速安排時間或於假日接種疫苗，提高自己與家人的健康及保護力。

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因

蘇花公路1/15搶通！春節擬採「戒護通行」　有落石就管制行車

蘇花公路1/15搶通！春節擬採「戒護通行」　有落石就管制行車

過年每日用水量上看950萬噸　台水擬因應計畫確保供水穩定

過年每日用水量上看950萬噸　台水擬因應計畫確保供水穩定

春節不調價！ 　經濟部：油價、洗車、台糖1月底前凍漲

春節不調價！ 　經濟部：油價、洗車、台糖1月底前凍漲

關鍵字：

湯鎮瑋春節5生肖命運好好玩周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

資深演員江長文墜樓身亡　周遊難過大哭：我要查明真相

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

台第一女優「無罩激凸」搭車！　挨批影響市容回應

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面