　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因　網驚：都買錯了

前往超商或賣場可以發現，市面上販售的鮮乳幾乎都是紙盒包裝或是不透明的塑膠瓶。（示意圖／報系資料照）

▲市售鮮乳的包裝較少採用玻璃瓶。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

前往超商或賣場可以發現，市面上販售的鮮乳幾乎都是紙盒包裝或是不透明的塑膠瓶，營養師呂孟凡就透露原因，貼文一出立刻引起熱議，有網友就驚訝表示「我都是特地買玻璃瓶裝的鮮乳」。

呂孟凡在臉書粉絲專頁「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文，指出市面上販售的牛奶包裝通常都是避光的紙盒，不然就是不透明的塑膠瓶，鮮少看見透明的包裝，原因是牛奶中富含維生素B2，「但是維生素B2怕光，被陽光照射到就會被破壞，甚至是用於治療新生兒高膽紅素血症的光照都可以破壞維生素B2，所以通常牛奶不會被放在玻璃瓶中販賣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過呂孟凡也補充說道，牛奶不會因為少了維生素B2就沒有營養價值或不值得喝，仍擁有優良的蛋白質，鈣等，因此民眾只要選擇自己注重的面向來選擇商品就可以了。

貼文曝光後，不少網友驚訝表示「我是因為玻璃瓶裝才買的欸」、「天啊！我都特地買玻璃瓶的鮮乳耶」、「但我覺得用玻璃瓶喝牛奶特別好喝」；不過也有人指出「現代人營養大部份充足，不在乎那點B2」、「容器和包裝給食品賦予不同個性，就看是選外表還是內在」。

延伸閱讀
小三故意留下內褲…正宮1招復仇「合體卡住了」　男女纏一起就醫淪笑柄
前夫接走2兒子獨留女兒嚎啕大哭！　母心疼：不知該如何化解孩子委屈
知妻擔憂漢字寫不好看…夫癌逝前「為她做一事」才闔眼　影后哭翻：不能沒有你

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
獨／「E奶網紅」聖誕節身亡！　意外曝毒品案真相
大陸第一批富豪！「傻子瓜子」創始人年廣九過世
大股東挫咧等！金管會修法　最重恐要求賣股
快訊／前PLG得分猛將「三度改名」　加盟獵鷹！
威力彩飆4.7億！專家點名「4生肖運勢旺」
LINE「1功能」狂跳訊息！　一票上班族超火大
雪崩式降溫！　周末濕冷雨區出爐
威力彩今衝4.5億！　「最夯4碼」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔大與萬泰科技產學合作發表會　ACT銀銅鈦口罩成COVID-19新解方？

點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

國小兒造句「戳破男人的祕密」　媽一看掩面：為難了男老師

LINE狂跳訊息「1功能」超火大！一票上班族吼：臉書也超煩

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因　網驚：都買錯了

明暖熱防霧霾！周末濕冷雨區出爐　「雪崩式降溫」剩11度

蘇花公路1／15搶通！春節擬採「戒護通行」　有落石就管制行車

ESG趨勢是商業新典範？劍橋學者：若為更好績效表現就不是

搶領6000元！竹北戶政事務所「等待人數破600人」　現場排隊照曝

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

輔大與萬泰科技產學合作發表會　ACT銀銅鈦口罩成COVID-19新解方？

點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

國小兒造句「戳破男人的祕密」　媽一看掩面：為難了男老師

LINE狂跳訊息「1功能」超火大！一票上班族吼：臉書也超煩

市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因　網驚：都買錯了

明暖熱防霧霾！周末濕冷雨區出爐　「雪崩式降溫」剩11度

蘇花公路1／15搶通！春節擬採「戒護通行」　有落石就管制行車

ESG趨勢是商業新典範？劍橋學者：若為更好績效表現就不是

搶領6000元！竹北戶政事務所「等待人數破600人」　現場排隊照曝

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

快訊／泰山：循司法正義　爭取公司及股東最大權益

金門賓士男酒駕肇事！老翁被撞噴飛30m亡　機車解體斷成兩半

男偶像拍vlog疑失誤！驚見牆上「貼著吻女生照片」　急修影片…來不及了

獨／E奶網紅潛逃加拿大　警證實聖誕節身亡！意外曝毒品案真相

《全明星4》個人獎項出爐！　MVP上台哽咽：想要這是總冠軍獎盃

Lulu黃路梓茵突破尺度　泳池旁吻上林柏宏羞「情不自禁」

輔大與萬泰科技產學合作發表會　ACT銀銅鈦口罩成COVID-19新解方？

疫情恐於春節達高峰　南投各鄉鎮1／14開設最後1次接種站

點名「5生肖」農曆年前有劫數！命理師：快「做1事」化解血光之災

賣瓜子成大陸第一批富豪！「傻子瓜子」創始人年廣九病逝

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

生活熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

搶領6000元！竹北戶政事務所「等待人數破600」

更多熱門

相關新聞

女大生傳訊過年不回家　媽冷回1句...下秒討紅包

女大生傳訊過年不回家　媽冷回1句...下秒討紅包

一名就讀大學二年級的女網友透露，農曆新年將至，卻完全不想回家過年；原來是她一想到長年偏愛弟弟的父母，心情頓時降至谷底，「真的很難想像，現在都什麼年代了，還有我爸媽這種重男輕女的觀念。」沒想到媽媽得知她不回家過年的消息後，只是淡淡地回覆「好」，並叮嚀要記得包紅包給弟弟，讓她相當心寒。

百元也有假鈔！她放大細看「4個字」崩潰

百元也有假鈔！她放大細看「4個字」崩潰

研究警告：亞洲出現「抗藥性強1000倍」蚊子

研究警告：亞洲出現「抗藥性強1000倍」蚊子

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

關鍵字：

呂孟凡鮮奶包裝周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

資深演員江長文墜樓身亡　周遊難過大哭：我要查明真相

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面