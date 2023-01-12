市售鮮奶為何多用紙盒、塑膠包裝？營養師曝原因　網驚：都買錯了

▲市售鮮乳的包裝較少採用玻璃瓶。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

前往超商或賣場可以發現，市面上販售的鮮乳幾乎都是紙盒包裝或是不透明的塑膠瓶，營養師呂孟凡就透露原因，貼文一出立刻引起熱議，有網友就驚訝表示「我都是特地買玻璃瓶裝的鮮乳」。

呂孟凡在臉書粉絲專頁「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文，指出市面上販售的牛奶包裝通常都是避光的紙盒，不然就是不透明的塑膠瓶，鮮少看見透明的包裝，原因是牛奶中富含維生素B2，「但是維生素B2怕光，被陽光照射到就會被破壞，甚至是用於治療新生兒高膽紅素血症的光照都可以破壞維生素B2，所以通常牛奶不會被放在玻璃瓶中販賣。」

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不過呂孟凡也補充說道，牛奶不會因為少了維生素B2就沒有營養價值或不值得喝，仍擁有優良的蛋白質，鈣等，因此民眾只要選擇自己注重的面向來選擇商品就可以了。

貼文曝光後，不少網友驚訝表示「我是因為玻璃瓶裝才買的欸」、「天啊！我都特地買玻璃瓶的鮮乳耶」、「但我覺得用玻璃瓶喝牛奶特別好喝」；不過也有人指出「現代人營養大部份充足，不在乎那點B2」、「容器和包裝給食品賦予不同個性，就看是選外表還是內在」。

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