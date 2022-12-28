松林國小驚傳食物中毒！195名師生嘔吐就醫　竹縣府急採檢

▲新竹縣新豐鄉松林國小。（圖／翻攝自Google地圖）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹縣新豐鄉松林國小昨(27)日下午傳出多名學生疑似食物中毒，截至晚間11時共有2名老師、193名學生因身體不適就醫，新竹縣府表示，目前已採集當日午餐食材進行檢驗，預計2周後結果出爐，釐清問題所在。

新竹縣府說明，27日下午2時開始，松林國小健康中心陸續接獲41名學生反映身體不適、嘔吐等狀況，且人數持續增加，但多數學生隔天已恢復正常上學，另有30名學生在家休息。

松林國小27日午餐應菜色為糙米飯、香酥水針魚、豆皮白菜、荷葉白菜、馬鈴薯味噌湯，衛生局已採集午餐食材及相關廚工的檢體，並進行廚房的環境檢核，同步啟動醫療院所就醫回報。

經通報教育局、衛生局後，松林國小同步成立關懷群組，掌握、追蹤學生身體狀況，學生亦能及時反映問題。由於松林國小廚房每日會於供餐完成後清潔，餐盆及湯桶亦使用消毒櫃進行高溫乾熱消毒。12月28日下午亦會完成全校班級、廁所、廚房全面消毒，期盼所有學生能夠盡快恢復健康返校上課。

此外，松林國小12月28日午餐，亦請廠商增加提供清淡粥，供需飲食清淡的學生食用。

▼松林國小昨天供應的午餐菜單。（圖／記者陳凱力翻攝）

