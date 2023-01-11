《農民健康保險條例》三讀　蔡英文：希望照顧到辛苦的農民朋友

▲蔡英文提出農保修法三大重點。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者江采蓁／綜合報導

昨（10）日立法院三讀通過《農民健康保險條例》修正案，總統蔡英文今（11）日表示，這次的農保修法，是33年來，最重要的農民福利調整，希望透過「三保一金」，建立更周全的農民福利體系，照顧到所有辛苦的農民朋友。

蔡英文指出，農漁民朋友，經常需要看天吃飯，有時候遇到天災，辛苦很久的心血，都變成白費。國際經濟環境有重大變動的時候，農漁民朋友也往往會是最脆弱的一群人。她提到，這幾年來，政府陸續推動許多重要的農業政策，建立了農民四大福利體系，包括擴大農民健康保險條件、農民職災保險、農業保險，就是希望讓農民朋友的權益，有更全面性的保障，也希望讓台灣農業能朝更永續的方向發展。

蔡英文表示，目前，面臨氣候變遷以及國際通膨等等國際挑戰，為了特別照顧農民朋友，去年底，她和行政院長蘇貞昌就委請農委會主委陳吉仲，來研擬調高農民保險投保金額的方案。她提到，昨日也順利三讀通過《農民健康保險條例》修正案，修法重點有三點，第一，保費月繳78元不變；第二，喪葬給付提高為二倍，從153,000元調高至306,000元；第三，生育給付提高為三個月，從20,400元提高至61,200元。

此外，蔡英文指出，為配合農保修法，政府也同步加倍調農民職災保險的月投保金，讓農職災保險的傷病給付和喪葬給付都增加一倍。而且未來新加入農保的農民，須同時參加農職災保險，照顧農民的職業安全。她強調，這次的農保修法，是33年來最重要的農民福利調整，希望透過三保一金（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金），來建立更周全的農民福利體系，照顧到所有辛苦的農民朋友。