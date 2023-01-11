　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

自民進黨九合一大敗後，行政院長蘇貞昌第一時間請辭，但被總統蔡英文慰留，此後有關他是否下台的討論從未間斷，起初確實沒有異動打算，甚至也由蘇貞昌來主導相關的內閣徵詢作業，且蔡蘇上個月已確認內閣初步方案；不過，近來黨內部分派系、在野黨等，相繼拋出蘇貞昌戀棧的批評，整體「逼宮」氛圍持續高漲之下，估計13日立院會期結束後，內閣勢必有「大異動」。

去年11月26日九合一大選民進黨大敗後，蘇貞昌第一時間向蔡英文請辭，但蔡英文以穩定政局為由強力慰留，且拋出「穩定政局，開展新局」8字定調。

去年底各界開始解讀蔡英文8字基調，前4字，「穩定政局」意指續留蘇貞昌，鞏固「蔡蘇體制」；而後4字，「開展新局」則是內閣人事進行相當程度異動，包括延攬諸多民進黨籍卸任的縣市首長入閣。

在12月份時，確實也由蘇貞昌主導初步的內閣徵詢作業，尤其針對幾位卸任縣市首長，包括前桃園市長鄭文燦、前基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，以及前交通部長林佳龍等人；其中甚至有縣市長因為出國，還特別等到返國後才安排會面，徵詢入閣的相關意願；而蔡蘇也於上個月確定內閣人事調整初步方案。

據了解，該方案主要是在蘇貞昌不異動的前提下，內閣人事進行大調動，擬由鄭文燦接掌副閣揆，除了強化他中央歷練，也有一定舞台，未來「桃園幫」的眾多幕僚也有表現跟歷練空間，有助於綠營新一代幕僚的培養與輪調；而交通部則由林右昌出任，林佳龍則入府接掌總統府秘書長；至於潘孟安，他身為副總統賴清德「鐵血兄弟」，意在賴清德出任黨主席後，以協助賴清德出戰2024總統為主，不論未來接掌黨職，或總幹事都有可能。

不過，這一個多月來，民進黨內部分派系、地方民意代表，加上在野黨的煽風點火，特別就幾項議題，包括「超徵」4500億，被操作成「還税於民」等，讓「蔡蘇體制」陷入更逆風的執政困境；黨內人士坦言，近來包括嘉義市長選舉、北市立委補選，接連吞敗，雖然都是非戰之罪，而且只是九合一大選的延續，但黨內逼宮的態勢，跟整體社會風向，已經呈現行政院很難不全面改組的氛圍。

在蘇貞昌拍板全民普發6000元現金後，外界幾乎認定蘇貞昌留任，畢竟依照過去慣例，「嘉惠人民」的施政多會由新任院長來宣布，如同過去賴清德剛接任閣揆時，一上任就宣布加薪減稅。但是，這次普發現金由蘇貞昌宣布，被黨內部分人士認為，蘇貞昌是故意搶著宣布，營造他要留任的想定。

在各種黨內逼宮與誤解下，蘇貞昌還拋出政策宣傳影片，本來意在告訴國人，行政團隊這幾年的施政成績斐然，只是仍難擋整體社會「逼宮」的氛圍逐漸成形。

由於立法院會期本週五落幕，蘇貞昌每週三早上都會例行性跟蔡英文會晤，就各項國政、國內外情勢進行交換意見，也就是說這是會期結束前，蔡蘇最後一次會議。黨內人士說，這個時間點，是「操作」的最佳時機，所以接連傳出蘇貞昌辦公室在收拾東西，以及週三要向蔡英文請辭一事。

在蘇貞昌請辭傳聞甚囂塵上之際，民進黨立委們也紛紛在內部群組送暖，且肯定蘇貞昌過去3年多的施政成績，包括楊曜、湯蕙禎、林楚茵、林靜儀跟劉世芳等人都跳出來聲援，認為行政團隊把困難頂下來，不能昧於事實批評，不能讓在野黨有更多攻擊角度等。不過，正也因為黨籍立委們送暖，更凸顯蘇貞昌有意請辭的氛圍。

總體而言，蘇貞昌不大可能在11日（週三）上午就跟蔡英文請辭，關鍵在於立法院總預算還沒有三讀，倘若在此之前確定請辭，立法院勢必陷入難題，在野黨可能就此要求預算退回重審。

因此，蘇貞昌可能請辭的時間點，一定落在總預算三讀，立院會期結束，以及本週四（12日）行政院端出普發6000元現金的政策版本後，才是真正完成階段性任務，推算下來最快也要本週五（13日）之後。

至於蘇貞昌倘若請辭，12月時已經進行的內閣人事討論，就得重新來過。目前呼聲最高，當屬前副總統陳建仁、鄭文燦的「仁燦配」，而交通部長也幾乎底定由林右昌接任，而林佳龍一樣入府掌秘書長；不過，如果陳建仁沒有答應組閣，也不排除會由鄭文燦、林佳龍組閣。

ET快訊
快訊／遭爆選秘書如選妃　蘇貞昌下令謝曉星即日免職
熊熊主持尾牙「穿超透」！林莎彎腰露半球　台下真實反應曝
被丟包！50多名旅客還在登機巴士　航班起飛了
社區總幹事A走217萬管理費！　公告貼假收支明細
快訊／正面對決余正煌！　林智堅現身：小心跌倒
幕後／蔡英文、蘇貞昌原上月已確認內閣初方案　逼宮氛圍今已難擋
快訊／酷航起飛前「行動電源起火」　整顆燒毀照曝光
快訊／宋逸民怒揭6大罪狀　小甜甜無奈回應了
18億快花光！　這地方2000元紅包沒了
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

民進黨提早一周召開廉政會！　邱莉莉、林志展自請停止黨權

傳蘇貞昌今遞辭呈　藍營女戰神轟：網軍治國不改換誰都一樣

傳蘇貞昌今遞辭呈、陳建仁接任閣揆　民進黨團：毫無所悉

幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

徐巧芯揭余正煌「承受很大的壓力」　怒控：民進黨還在保護林智堅

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

民進黨提早一周召開廉政會！　邱莉莉、林志展自請停止黨權

傳蘇貞昌今遞辭呈　藍營女戰神轟：網軍治國不改換誰都一樣

傳蘇貞昌今遞辭呈、陳建仁接任閣揆　民進黨團：毫無所悉

幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

徐巧芯揭余正煌「承受很大的壓力」　怒控：民進黨還在保護林智堅

和富邦J卡車拚！　永豐銀海外「無腦刷」最高回饋10%

城市音樂愛心大使視障鋼琴家　謝國樑近距離聆聽國際級樂音

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

統一獅有意吸收林益全　餅總：有好有壞

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

民法成年人年齡下修至18歲　一文看結匯申報規定

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

政治熱門新聞

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

館長：國民黨被罵會改進　民進黨被罵就罵回去

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

蘇貞昌今請辭？　行政院：「立院會期結束後」會和總統討論

即／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」

蔡英文「蹲地」開會　兵役延長政策前後改了56次

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

王世堅重提周玉蔻「地上爬」　嗆「尊重70歲老太太」

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

更多熱門

相關新聞

內閣改組傳聞四起　民進黨團：毫無所悉

內閣改組傳聞四起　民進黨團：毫無所悉

11日傳出行政院長蘇貞昌將遞出辭呈，對於相關傳言，民進黨團表示，有關內閣改組的新聞，黨團毫無所悉、沒有得到任何訊息，最重要的工作是通過重要法案及總預算，蘇院長也負責相關事務推動，一起努力、力拼13日前完成。

蔡英文「蹲地」開會　兵役延長政策前後改了56次

蔡英文「蹲地」開會　兵役延長政策前後改了56次

他稱蘇貞昌「滿意度始終保持35％以上」　不必醜化他的努力

他稱蘇貞昌「滿意度始終保持35％以上」　不必醜化他的努力

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌內閣改組

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面