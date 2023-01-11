幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

自民進黨九合一大敗後，行政院長蘇貞昌第一時間請辭，但被總統蔡英文慰留，此後有關他是否下台的討論從未間斷，起初確實沒有異動打算，甚至也由蘇貞昌來主導相關的內閣徵詢作業，且蔡蘇上個月已確認內閣初步方案；不過，近來黨內部分派系、在野黨等，相繼拋出蘇貞昌戀棧的批評，整體「逼宮」氛圍持續高漲之下，估計13日立院會期結束後，內閣勢必有「大異動」。

去年11月26日九合一大選民進黨大敗後，蘇貞昌第一時間向蔡英文請辭，但蔡英文以穩定政局為由強力慰留，且拋出「穩定政局，開展新局」8字定調。

去年底各界開始解讀蔡英文8字基調，前4字，「穩定政局」意指續留蘇貞昌，鞏固「蔡蘇體制」；而後4字，「開展新局」則是內閣人事進行相當程度異動，包括延攬諸多民進黨籍卸任的縣市首長入閣。

在12月份時，確實也由蘇貞昌主導初步的內閣徵詢作業，尤其針對幾位卸任縣市首長，包括前桃園市長鄭文燦、前基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，以及前交通部長林佳龍等人；其中甚至有縣市長因為出國，還特別等到返國後才安排會面，徵詢入閣的相關意願；而蔡蘇也於上個月確定內閣人事調整初步方案。

據了解，該方案主要是在蘇貞昌不異動的前提下，內閣人事進行大調動，擬由鄭文燦接掌副閣揆，除了強化他中央歷練，也有一定舞台，未來「桃園幫」的眾多幕僚也有表現跟歷練空間，有助於綠營新一代幕僚的培養與輪調；而交通部則由林右昌出任，林佳龍則入府接掌總統府秘書長；至於潘孟安，他身為副總統賴清德「鐵血兄弟」，意在賴清德出任黨主席後，以協助賴清德出戰2024總統為主，不論未來接掌黨職，或總幹事都有可能。

不過，這一個多月來，民進黨內部分派系、地方民意代表，加上在野黨的煽風點火，特別就幾項議題，包括「超徵」4500億，被操作成「還税於民」等，讓「蔡蘇體制」陷入更逆風的執政困境；黨內人士坦言，近來包括嘉義市長選舉、北市立委補選，接連吞敗，雖然都是非戰之罪，而且只是九合一大選的延續，但黨內逼宮的態勢，跟整體社會風向，已經呈現行政院很難不全面改組的氛圍。

在蘇貞昌拍板全民普發6000元現金後，外界幾乎認定蘇貞昌留任，畢竟依照過去慣例，「嘉惠人民」的施政多會由新任院長來宣布，如同過去賴清德剛接任閣揆時，一上任就宣布加薪減稅。但是，這次普發現金由蘇貞昌宣布，被黨內部分人士認為，蘇貞昌是故意搶著宣布，營造他要留任的想定。

在各種黨內逼宮與誤解下，蘇貞昌還拋出政策宣傳影片，本來意在告訴國人，行政團隊這幾年的施政成績斐然，只是仍難擋整體社會「逼宮」的氛圍逐漸成形。

由於立法院會期本週五落幕，蘇貞昌每週三早上都會例行性跟蔡英文會晤，就各項國政、國內外情勢進行交換意見，也就是說這是會期結束前，蔡蘇最後一次會議。黨內人士說，這個時間點，是「操作」的最佳時機，所以接連傳出蘇貞昌辦公室在收拾東西，以及週三要向蔡英文請辭一事。

在蘇貞昌請辭傳聞甚囂塵上之際，民進黨立委們也紛紛在內部群組送暖，且肯定蘇貞昌過去3年多的施政成績，包括楊曜、湯蕙禎、林楚茵、林靜儀跟劉世芳等人都跳出來聲援，認為行政團隊把困難頂下來，不能昧於事實批評，不能讓在野黨有更多攻擊角度等。不過，正也因為黨籍立委們送暖，更凸顯蘇貞昌有意請辭的氛圍。

總體而言，蘇貞昌不大可能在11日（週三）上午就跟蔡英文請辭，關鍵在於立法院總預算還沒有三讀，倘若在此之前確定請辭，立法院勢必陷入難題，在野黨可能就此要求預算退回重審。

因此，蘇貞昌可能請辭的時間點，一定落在總預算三讀，立院會期結束，以及本週四（12日）行政院端出普發6000元現金的政策版本後，才是真正完成階段性任務，推算下來最快也要本週五（13日）之後。

至於蘇貞昌倘若請辭，12月時已經進行的內閣人事討論，就得重新來過。目前呼聲最高，當屬前副總統陳建仁、鄭文燦的「仁燦配」，而交通部長也幾乎底定由林右昌接任，而林佳龍一樣入府掌秘書長；不過，如果陳建仁沒有答應組閣，也不排除會由鄭文燦、林佳龍組閣。