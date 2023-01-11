《紙房子》、九天玄女全來了　台中警防搶創意超強

▲警三分局以夯劇紙房子防搶主題，創意更加吸睛。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

年關將近，民眾常提領大筆現金過年，這就讓歹徒有了可趁之機，台中警方為了宣導防搶觀念，各分局在動刀動槍勤抓歹徒之外，還得苦思防搶創意，希望能加強民眾防搶意識，防搶微電影的拍攝結合時勢，不論是九天玄女、夯劇影集紙房子》都來軋上一角，最重要的是，從發想、拍攝、對白、劇中人物等全是波麗士扮演，不禁令人敬佩在維護治安之餘，還要「兼差」當導演、演員、編劇，允文允武。

警三分局藉由時下夯劇《紙房子》中達利犯罪集團的角色編排另類的防搶演練方式，打造出特有的達利宇宙觀，在達利犯罪同夥中僅剩達利1人的情況下，面對警方的5大措施，他會如何出招呢？這場達利與警方耗時3年的終局之戰，究竟誰勝誰敗？

警一分局針對民眾在ATM及銀行臨櫃提領現鈔時，著墨包包容易遭搶的情節，假搶匪應景套上可愛兔兔裝，為了搶銀行時能萬無一失，特定去找「九天玄女唯一指定兄弟」卜卦算財運， 沒想到在夢境中仍然慘遭滑鐵盧，最終被算命師勸善金盆洗手，整齣短劇簡潔流暢。

▲警一分局和警六分局都以九天玄女為題，宣導防搶影片，令人印象深刻。

這段微電影全程以手機拍攝錄製及進行後製，影片主角均為現職員警及幹部，粉墨登場，用輕鬆詼諧的方式，加深觀眾印象。

警六分局也以九天玄女為主角，歹徒為了要好過年，妄想搶銀行，行前欲求得神明保佑，未料九天玄女乃剷奸除惡的正義之神，透過仙姑運用幻境，成功阻止了一場絕對不會得逞的犯罪。

影片中可以發現警方展現快速抵達現場的專業訓練成果，以及迅速佈下天羅地網的優勢警力，讓整部影片「笑」果十足又兼具專業度，過程逼真到讓路過的民眾紛紛往兩旁閃避禮讓警方。

警方表示，每年過年前後均派有重兵防守金融機構，並建立金融聯防網絡，民眾萬一真遇上搶匪，記得3大絕招，第1招提高警覺，留意身旁有無可疑人事物，臨櫃提領時，仍要注意身後狀況；第2招保持冷靜，先保護自身安全不與歹徒正面衝突，如有武器更要保持距離；第3招善用手機，民眾及行員可趁機觀察歹徒特徵，利用110無聲報案模式，拍攝畫面傳送給勤務中心派遣警力。

警方也提醒，民眾如果提領巨額現金，可申請護鈔服務，舉家外出也可以申請到府巡邏，民眾若財不露白，危險就不來，平安過好年。