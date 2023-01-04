不給錢就搗蛋！小丑攜黑魔女帶槍搶銀行...北投警防搶像拍電影

記者黃宥寧／台北報導

不給領錢就搗蛋！年關將近，北投警分局派警扮成黑魔女、小丑、豬頭等電影角色，持槍赴第五信用合作社石牌分社，假借要領警示帳戶內贓款，並凶狠在櫃台前大喊「不給領就開槍行搶」，且結合優勢警力、快速到場，迫使行搶嫌犯當場棄械投降，過程逼真程度百分百。

▲北投警分局防搶演練，由3警扮演黑魔女小丑等電影主角。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局為強化轄區內金融機構、銀樓等財物資金匯集處所安全維護，並避免成為歹徒覬覦下手目標，以保障民眾財物安全，特別於1月3日11時，聯合「台北市第五信用合作社石牌分社」共同舉辦防搶暨攔截圍捕演練，增進行員反應與員警線上整合能力。

▼北投警分局防搶演練。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

北投分局表示，此次演練運用優勢警力、快速到場，迫使行搶的犯嫌在現場棄械投降；再設立重重圍捕點，最後與士林分局於攔截圍捕點拘捕逃逸犯嫌。展現出北投分局對於犯罪零容忍與快速打繫的決心。

對此，北投分局也呼籲民眾如想運用大量現金，請儘量使用轉帳方式或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，並迅速撥打「110」報案，以利警方能在最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。