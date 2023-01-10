北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

▲北市兔年春聯。（圖／台北市政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

為配合年節習俗，台北市府今年印製20萬份「兔來萬安」門聯，增添春節吉祥喜氣。資深媒體人黃揚明10日痛批，台北市長蔣萬安竟然會拍板用自己的名字來當春聯上題字的吉祥話，「我們熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟，那些喜歡被拍馬屁的政治領袖，沒有一個會值得人民尊敬。無論是國民黨新任縣市長或民進黨的縣市首長，都得提防些！」

針對「兔來萬安」門聯，黃揚明今日晚間以「馬屁文化正籠罩北桃，熟悉的國民黨回來了！」為題發文批評，蔣萬安會拍板用自己的名字「兔來萬安」來當春聯上題字的吉祥話，我們熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟。

不僅如此，黃揚明也指出，桃園市2023年元旦升旗典禮主題以新任市長張善政名字中的「善」當關鍵字，被前桃園市政府資訊科技局長余宛如抨擊「馬屁文化回來了」。然而，張善政卻回應「謝謝指教，『善』這個字是大家都很喜歡，是非常有正面能量的字，用這個字表達桃園市政府希望桃園越來越好的意念。」黃揚明認為，雖然不知道張善政聽取該建議了沒，但至少兔年春聯沒再出現「善」字。

黃揚明認為，如果是參選期間，候選人用自己的名字來當宣傳口號並不為過，畢竟候選人競選經費花的不是人民納稅錢。可是一旦當選了縣市長，無法遏止拿縣市長名字來拍馬屁這種最粗糙的模式，那就是一個政治人物開始墮落的警訊，「相信有職場工作經驗的朋友，都會對那些沒能力，只會拍馬屁、油嘴滑舌的人嗤之以鼻，但若這樣的人位居廟堂，為官食祿，那這樣的團隊一定不會強大。」

黃揚明強調，那些喜歡被拍馬屁的政治領袖，沒有一個會值得人民尊敬。無論是國民黨新任縣市長，或是民進黨、民眾黨的縣市首長，都得提防。

至於張善政參加教育界朋友餐敘，抿了兩小口葡萄酒後，時隔5小時駕車前往自來水廠了解供水問題，黃揚明說，「其實應該道歉就好，畢竟喝酒不開車，絕對是政治圈唯一真理。」