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快訊／抓到了！高雄男持大批「XD千元假鈔」被捕　警急追背後來源

記者賴文萱／高雄報導

高雄刑事警察大隊偵查第二隊（4分隊），日前循線得知綽號「阿猴」的27歲林姓男子，因槍砲、恐嚇取財、過失傷害等案，分別遭台灣嘉義、高雄、橋頭等地方檢察署發布通緝，但他仍繼續從事不法行為。警方經蒐證後，前往林嫌住處逮人，其中居然驚見近來流竄的序號「HR484268XD」假鈔共33張，後續將持續追查偽鈔來源及流向。

▲▼高雄警逮槍毒通緝犯！家中竟藏大批「XD千元假鈔」將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄警逮槍毒通緝犯！家中搜出大批「XD千元假鈔」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄警逮槍毒通緝犯！家中竟藏大批「XD千元假鈔」將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林男因多起案子遭到通緝，但仍繼續從事槍毒生意。（圖／記者賴文萱翻攝）

綽號「阿猴」的林嫌因多起案子遭到各地方檢察署通緝，其中槍砲通緝部分執行刑期長達8年6個月之久；然而他在通緝期間仍不知悔改，除躲避檢警追查外，又想兼營販賣槍毒生意。

林嫌利用林園區一處娃娃機店面套房做為據點，使用封膜機、攪拌機、天然食用色素等材料製作毒品咖啡包，並購買槍械改造工具欲製造槍枝，意圖從中牟取不法利益。

經蒐證查悉林嫌行蹤後，警方隨即荷槍實彈拂曉埋伏守候，上月26日在高雄市林園，適逢林嫌外出返家而當場攔查，過程中，林嫌突然轉身狂奔，最後不敵警方快腿立即遭逮。

▲▼高雄警逮槍毒通緝犯！家中竟藏大批「XD千元假鈔」將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方在林男家中搜出33張「XD千元假鈔」，將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續在林嫌住處一舉查扣第二級毒品安非他命11包、第三級毒品咖啡包120包、第三級毒品卡西酮1包、第三級毒品愷他命1包、第三級毒品一粒眠28粒、封膜機1台、攪拌機1台、分裝鏟1支、K盤1組、天然食用色素5包、槍械改造工具1批、販毒聯絡用手機3支、偽造千元鈔33張等贓證物。

▲▼高雄警逮槍毒通緝犯！家中竟藏大批「XD千元假鈔」將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方在林男家中搜出毒品、槍枝改造等相關犯罪工具，更驚見近來流竄全台的「XD千元假鈔」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄警逮槍毒通緝犯！家中竟藏大批「XD千元假鈔」將追背後來源。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，警方檢視偽造千元鈔發現，序號編碼全都印著「HR484268XD」，竟與日前流竄於彰化、北部地區的假鈔號碼相符。由於林嫌所持「XD千元偽鈔」高達33張，為目前全台最大量，警方不排除他與偽鈔集團有所關聯。

林嫌則對此供稱，該批假鈔是因債務關係，由一名外籍友人所提供，他一時不察才收下，但警方對於林嫌說詞存疑，後續將持續追查偽鈔供給來源及流向。

全案詢後林嫌依違反毒品危害防制條例、槍砲彈刀條例通緝、偽造貨幣等罪嫌，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

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