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清源緝毒　永康警逮獲4名販毒通緝要犯

▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局透過毒品資料庫分析，發現販毒上游46歲楊姓女毒犯，經報請橋頭地檢署指揮，永康分局專案人員蒐證掌握楊女販賣毒品海洛因及安非他命之事證，於1月9日分持搜索票兵分四路在高雄橋頭區、岡山區、阿蓮區等地，破獲販吸毒集團4嫌到案，查扣毒品海洛因、安非他命等證物，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組歷經4個月跟監、蒐證，利用社區警政布建防制犯罪網絡，發現楊嫌為躲避警方查緝，由台南地區移往高雄市橋頭區、岡山區及阿蓮區一帶等租屋處藏匿，然販毒習性難改仍遭專案人員掌握行蹤，案經跟監蒐證見時機成熟，專案人員分持搜索票、拘票前往執行拘提、搜索，於高雄市橋頭區藏匿處所逮獲上游毒品藥頭楊女及任姓毒品通緝犯，其中任嫌深怕入獄服刑，一度與警方僵持不下，所幸靠著優勢警力，任嫌只好作罷就逮。

▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另於高雄市阿蓮區一帶查獲55歲賴姓、54歲趙姓等2名更上游毒品藥頭，現場共計查扣第一級毒品海洛因2包（毛重6.56公克）、海洛因香菸2支（毛重1.12公克）、第二級毒品安非他命8包（毛重7.67公克）、疑似毒品不明粉末3包（毛重6.48公克）、分裝袋1批、磅秤1台、手機1支等證物，成功將這群狡猾販毒份子一網打盡，全案於10日將楊姓、任性、賴姓、趙姓等4嫌移請橋頭地檢署偵辦。

▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局破獲吸販毒集團，查獲楊姓女毒犯等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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