客人喊「剩下的包起來」後消失！串燒老闆1招自救　全場讚：很聰明

▲老闆被惡意棄單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

做生意最擔心的就是遇到奧客。一名串燒店老闆透露，最近做生意的時候，碰到有客人喊說，把剩下的串烤全部包了，晚一點再回來付錢。但等了20分鐘都沒有再看到那名客人，他只能慶幸自己還沒有開始處理那個訂單，否則就虧大了。文章曝光後掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，最近到那間串燒店想要買一點宵夜，看到老闆前方桌上堆了像山一樣高的食材，原以為準備收攤了，他正打算放棄吃宵夜，後來詢問了一下才知道另有隱情。

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原來在這之前，有一名客人到攤子上，說「我要把這裡的東西全包了，等一下會來拿」，老闆急忙要求「你這太多了，先付一部分錢吧」，不過對方卻說，等一下就有人來付錢，隨後就跑掉了。孰料過了將近20分鐘，都完全沒有看到半個人影，老闆只好把食材重新排好，但也慶幸「還好還沒有開始烤，不然要虧爆了」。

不少人看到後紛紛表示，「幸好老闆有聰明點先稍微等一下，不然真的白忙一場，這年頭真的要裝監視器才能保護自己了」、「這一定要先收成本費」、「還好老闆聰明，連訂金都不敢給的肯定不能做」、「正常不都是點完付錢後，跟老闆說等一下再過來拿」、「連訂金都不付的，誰理你啊」、「訂一堆還不付訂金，根本就是惡作劇，這種我才不會鳥他」。