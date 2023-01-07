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補班日沒看到人！員工裝傻還在睡「接電話回答6字」　老闆氣炸

▲睡覺,床,熟睡,睡著。（圖／記者施怡妏攝）

▲員工還在睡覺。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

才放完3天的元旦連假，今（7）日就迎來2023年的第一個補班日，但居然有人忘記來上班，一名雇主表示，一早看到員工沒來上班，便打電話詢問，一接起電話，員工說自己還在睡覺，因為老闆沒說要補班所以不知道，接著竟然直接說「算了今天休息」，讓他超傻眼。

該名雇主在臉書「爆怨公社」發文，本身是自營事業，今天是補班日，依照政府規定正常上班，不過一早到公司就看到有員工沒來，打電話詢問是不是睡過頭，結果對方回應，因為老闆沒說要補班，所以不知道今天要上班，「問他要不要來上班，回覆說我還在睡覺，算了今天休息」。

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員工的回話讓原PO很傻眼也很無奈，內心狂罵髒話，「上個禮拜元旦連假我沒說，你就知道要放假」，老闆自己也不喜歡補班，「但是沒辦法，這個就是咱們偉大的政府規定」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲老闆聽完員工的回話氣炸。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，網友表示，「這種員工年終獎金也可以不用給了，政府沒有規定公司要給員工年終獎金啊」、「今天補的是過年連休其中一天，他今天沒來合理，過年叫他上班就好」、「好心一點，就讓他繼續睡吧，以後都不用來了」、「晚餐帶除了他以外的員工吃個燒烤火鍋，吃完再續攤氣死他」。

不過，也有網友認為，很多人平時不會注意新聞，還是要提醒一下同事，「沒有刻意去查的話，真的有的人會不知道要補班，你身為老闆應該要提醒一下」、「像這種補班日，前幾天就要跟每個員工說，確認每個員工都知道要補班，有些員工沒看新聞，平常沒在注意這種事情，就會不知道」、「其實我也不知道，是禮拜一同事提醒我的」。

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