前財長指「還稅於民」假議題　何志偉嗆腦袋不清楚：要幫你請小編？

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

政院日前宣布每人普發6000元，卸任財政部長15天的蘇建榮卻直指「還稅於民是假議題」，對此，民進黨立委何志偉10日表示，4500億是在全球經濟逆風時交出的亮眼成績單，也並非還稅於民，而是經濟成果全民共享，個別官員要講什麼他開心就好，「但你是聽總統、立委還是聽你自己的？當官員那張嘴要謹慎。需不需要發言人還是幫你編預算請小編？」

蘇建榮日前直言「還稅於民」是假議題 ， 「民」是這代人也是下一代的人，我們這一代已經跟下一代借了很多錢來花，有多餘的錢就該用來償還，不能因為有多餘的收入就多花，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字，除非借來的錢用在下一代可享用的公共建設或服務上。

蘇建榮強調，「稅收實徵數大於預算數」是經濟成長帶來稅於擴增的結果，他們絕不接受有心人士違法徵稅的指控，這是對所有稅務從業人員（包含稅捐稽徵人員、稅務會計師、稅務代理人及記帳士等）的嚴重汙衊。維持財政韌性與落實包容性成長的精神才是負責任做法。

對於行政院宣布全民共享方案，何志偉先喊話，「我愛小英總統！」他表示，總統在元旦文告講得非常清楚，若有剩餘的錢要經濟成果全民共享，個別官員要講什麼他開心就好，「但你是聽總統、立委還是聽你自己的？當官員那張嘴要謹慎。」

何志偉批評，也看不到蘇建榮講4500億怎麼來的，蘇建榮這張嘴有時候會有點惹到大家，「是不是需要發言人還是幫你編預算請小編？」

何志偉表示，這4500億是在全球經濟逆風時交出的亮眼成績單，是納稅人勤勞努力的成果，這也不是什麼還稅於民，而是經濟成果全民共享，官員腦袋不清楚是不好的。

