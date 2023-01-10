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兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

▲Microsoft Windows 7。（圖／路透社）

▲Microsoft Windows 7、8.1將走入歷史。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人因為軟體兼容性跟過去的習慣，總是不想更新Windows，不過Windows 7與Windows 8.1系統將在今天之後走入歷史，微軟將不再支援這兩款系統的更新，使用者仍能夠繼續使用，但缺少更新也代表更容易被病毒入侵。

調查公司statcounter的數據指出，全球有11.18%的用戶使用Windows 7，有2.59%使用Windows 8.1，目前使用率最高則為Windows 10，有68.01%用戶使用，其次則為Windows 11。

由於許多企業的系統仍是Windows 7，因此本來應該要在2020年1月退休的這款老版本，又獲得付費延伸3年安全更新，不過這項更新也將於1月10日結束，而Windows 8.1的更新也在1月10日到期，不過微軟並不會推出延長的更新。兩款作業版本將同時退休。

雖然Windows 7與Windows 8.1即將結束更新，但使用者可以繼續使用，不過隨著時間推移，沒有安全更新的系統將曝露在風險之下，駭客進攻更為容易，因此微軟也持續呼籲用戶升級至Windows 10以上系統。

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