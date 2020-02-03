升級Windows 10用不慣？這款神器讓「開始」介面秒變回Windows 7

▲Windows 10與Start10介面比較。（圖／取自Stardock官網）

記者王曉敏／綜合報導

微軟於1月14日正式終止了Windows 7的官方支援，要求用戶升級至Windows 10以確保電腦及資料安全。不過對一些接從Windows 7升級至Windows 10的用戶來說，可能多少有一段適應不良的時期，這時不妨試試在電腦內安裝一款名為「Start10」的應用程式，能將Windows 10的開始功能表介面瞬間變回Windows 7的設計。

「Start10」是由軟體開發公司Stardock所開發，該公司在90年代透過提供外觀設計軟體改變Windows系統外觀而聞名，儘管近來，大多數用戶已不太將自己的Windows介面改得「花里胡哨」的，但Stardock仍試圖推出一些自訂功能來改進Windows。而日前，Stardock也為Windows 10推出相應的外觀設計，只要花上半分鐘，即可使Windows 10的「開始功能表」變得跟Windows 7相同。

從字面上即可看出「Start10」是對Windows 10的「開始功能表」進行設計上的更改。目前Windows 10的開始功能表在設計上可說是Windows 7和Windows 8的混合體，保留了Windows 7以前的位置，加入Windows 8的動態磚設計。不過Start10則堅定地將開始功能表恢復至Windows 7時的設計。

▼若用戶不想讓開始功能表的外觀完全與Windows 7相同，也可將之切換為「現代外觀」。（圖／取自Stardock官網）

根據Stardock官網的描述，Start10不僅能將開始功能表恢復為用戶最喜歡的Windows 7樣式，更能自訂自己喜歡的顏色及紋理。若用戶不想讓開始功能表的外觀完全與Windows 7相同，也可將之切換為「現代外觀」，用戶可自行設定所有按鍵，甚至可以保留Windows 10的開始功能表設計，並進一步自訂外觀或更改相關的按鍵。

Start10在官網上提供免費試用30天，30天過後則須以5.24美元（約新台幣160元）的價格購買。