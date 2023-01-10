王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

▲周玉蔻、王世堅。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日再開戰場，在廣播節目中罵民進黨立委高嘉瑜「貝戈戈」、又酸台北市議員王世堅「人老愛作怪」，王世堅則表示明明對方更老，「我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」，讓周玉蔻相當不滿，強調自己外表體型比他年輕30歲，還有26吋腰圍。

周玉蔻說，王世堅拿著新竹市長高虹安揑造的假數據譭謗前新竹市長林智堅，高虹安認了，王世堅呢？什麼時候出來道歉？「老蕃顛」。

周玉蔻還罵，王世堅老男人愛作怪，沒「能力」帶「助理」開房間了，就每天拿刀捅自己人，心理變態。

周玉蔻表示，記者快去訪問他，就說是比他身分証「老」十歲，看起來外表體型比他年輕30歲，腰圍26吋的蔻蔻姐說的。

周玉蔻日前大罵王世堅「老男人」、「人老愛作怪」，雖然年紀比她小，但看起來比她老，跟她同世代的男生不要站在她旁邊，所以王世堅不接受訪問是因為不敢跟她同框。

周玉蔻還說，王世堅以前都讚美她對本土台灣派有貢獻，結果最近兩年發現罵她更有聲量，「你說這些男人是不是渾球？」她並警告賴清德當黨主席之後，像王世堅、高嘉瑜這種，就是要處理掉，「不處理你就給我走著瞧」。