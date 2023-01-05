快訊／官員搭捷運「5分鐘猥褻2正妹」！調查局火速調職：有損局譽

▲調查局官員邱享坤涉嫌在捷運猥褻正妹。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

調查局驚爆官員在搭捷運時，短短5分鐘內連續猥褻2名正妹，涉案的總務處科長邱享坤目前已由萬華分局依法偵辦中；對此，調查局稍早也回應，該案發生於111年12月29日上午，當時是邱員休假期間，由於其行為涉嫌刑責，且有損局譽，目前已先行調離現職，並立即啟動行政調查，行政違失部分，將視調查結果予以從嚴、從重懲處。

初步了解，當天邱享坤搭乘捷運板南線，從江子翠站前往西門站，途中見人潮擁擠，竟偷偷伸出鹹豬手，觸碰妙齡女乘客下體；該名女子遭到侵犯後受到驚嚇，連忙遠離邱男。豈料邱食髓知味，再另尋目標、以同樣手法處碰對方私處，短短5分鐘內接連猥褻2名正妹，行徑宛如「電車痴漢」，2女忍無可忍，這才按下對講機報警處理。

警方獲報抵達現場時，邱享坤否認犯行，堅稱沒有觸碰女子私處，辯稱當時是在滑手機，但2女堅持提告，事後邱仍遭警方送辦，全案目前正由萬華分局偵辦中。

據悉，邱享坤曾任調查局秘書室機要事務科科長，並在2021年日接任總務處檔案科科長，仕途平穩，是局內的「明日之星」，不料竟會在休假期間犯下捷運猥褻案，案情曝光後引起局內上下一片譁然。

對此，調查局稍早也作出正式回應，表示邱員所為涉嫌刑責，且有損局譽，依據調查局調查人員實施要點規定，先行調離現職，並立即啟動行政調查，至於行政違失部分，將視調查結果，予以從嚴、從重懲處。另調查局也將強化同仁法紀宣導教育，要求同仁注意遵守紀律、端正言行，以維形象。