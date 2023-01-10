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大葉大學爆掏空疑雲　教部：校方本周需回函「屬實將罰鍰」

▲▼大葉大學。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學爆發掏空疑雲，教育部表示，若屬實將依法罰鍰。（圖／大葉大學提供）

記者許敏溶／台北報導

位於彰化的大葉大學，近期頻頻傳出負面消息，上月才傳出學生舉白布條抗議反對觀光、休管系合併，今（10日）再傳出創辦人葉氏家族大肆搬錢，且將校庫通家庫，教育部指出，已接到民眾陳情大葉大學有關採購及財產管理等疑義事項，已函轉校方最慢本周回覆，若屬實將依法處以罰鍰，如查到學校法人董事長或董事確有涉及私立學校法所列情事屬實，教育部依法定程序聲請法院暫停或解除其職務。

受到少子化影響，大葉大學在上月中旬，傳出未經過師生同意，逕自決定要把觀光系和休閒事業管理系整併，引發師生不滿，學生更舉白布條抗議堅決反對合併，沒想到事隔不到一個月，就再度爆發掏空校產疑雲。

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根據媒體報導，大葉大學創辦人葉松根兒子的葉忠興，擔任副校長期間，疑利用人頭開公司經營學校美食街，涉嫌掏空校產，導致學校餐廳一度因經營不善無預警停業，全校6千名師生差點沒飯吃，甚至一度將校方公務車挪為私用，就連加油卡也一併使用。

教育部則回應，在去（111）年12月22日接獲匿名民眾陳情，指大葉大學有關採購及財產管理等疑義事項，因涉及學校權責範疇，教育部已在同月28日函轉該校在文到2周內查處見復，也就是本周就要回文函後續將根據學校函復說明內容進一步釐清檢討。

教育部表示，若經查學校法人董事長、董事、監察人、私立學校校長、主辦及經辦相關業務之人員，執行職務時確有涉犯私立學校法第80條情事屬實，教育部將依法處以罰鍰，若如查學校法人董事長或董事確有涉及私立學校法第25條所列情事屬實，教育部得依法定程序聲請法院暫停或解除其職務。
 


 

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