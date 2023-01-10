大葉大學爆掏空！上百人轉學　吃的喝的全他賺

▲大葉大學美食街日前無預警倒閉，6千名師生險無飯可吃，校方緊急從外面買便當至校內應急。

圖文／鏡週刊

2022世界綠色大學評比去年12月揭曉，位於彰化的大葉大學在全球上千所大學一同較勁下，以第65名脫穎而出，第九度蟬聯全台私立綜合大學第一名殊榮。雖然該校在綠化、節能及資源回收等各項評比獨占鰲頭，看似相當風光，不過，本刊掌握，教育部在同一時期接獲該校資深教師署名的陳情書，指創辦人葉氏家族大肆搬錢，校庫通家庫，由於檢舉內容具體，教育部火速要求大葉大學說明。

本刊透過管道取得該份陳情書，檢舉內容共有三點，一是與師生日常生活最相關的餐飲及超商，由白手套「東志」（編按：應為東智）公司經手，被葉林月昭董事之子葉忠興前副校長等人分掉；二是葉林月昭家用的轎車及司機都是學校公產；最後則是學校的採購由葉忠興從中操控。

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大葉大學由中部地區聞人葉松根一手創辦，他在多年前去世後，遺孀葉林月昭除了擔任學校董事，也曾接掌董事長，兒子葉忠興則擔任副教授兼任副校長，直到去年中才卸職，但過程卻爭議不斷。

▼身兼大葉大學副教授的前副校長葉忠興遭檢舉涉掏空校產，是否涉及不法，將由檢調查明。

引發校內師生質疑的是，校方委託東智公司經營學校美食街與80台販賣機，其中，美食街餐廳前年底突然無預警歇業多日，導致全校6千名師生差點無飯可吃，校方緊急從校外購置葷、素2種口味的便當叫賣，每個要價80元被嫌難吃，為平息師生的怒火，另發放10元補貼券，但問題依舊未解決，美食街至今仍未恢復全盛時期的榮景，有多家餐廳未開，校內人士推測，後來有上百名學生陸續轉學，原因恐與此有關。

本刊近日直擊，該校美食街有許多攤位未營業，部分快餐店及麵攤都成歇業狀態，除了老闆不見人影，炊具也收得一乾二淨，即使到了中午用餐時段，仍是空蕩一片，師生能夠填飽肚子的選擇根本所剩無幾，基本民生問題顯然出了問題，學習效果恐怕也跟著大打折扣，難怪會引起不少師生及家長抗議。

為了解決燃眉之急，校方多次與東智談判，後來同意變更合約，多家餐廳恢復營業，才不致讓師生餓肚子，不過，攤開新舊2份合約，明顯有圖利東智之嫌。本刊調查，大葉與東智原簽訂2017年至今年9月共6年的長約，業者管理範圍包括工學與外語2棟大樓美食街、學舍餐廳及小棧等超過500坪面積，月租金只要20萬元，寒、暑假還可減半。

▼大葉大學美食街不少攤商已歇業，如今呈現空蕩蕩模樣。



後來東智無預警停業，按理來講校方應對東智祭出重懲，包括解約或要求賠償，但最後雙方重新議約，協議上述場地由校方自行收回管理，由於正值疫情期間，餐飲業慘賠，校方形同接下爛攤子，東智則改為承攬行政大樓的超商及校內各大樓的自動販賣機，月租金降為6萬元，寒、暑假3個月更不收租，校方因此每年短收上百萬元。

誇張的是，東智與校方合約所登載的地址，竟是葉忠興位在彰化員林的中山路老家，雖然負責人掛的是另名江姓男子，但校方派員與業者協調美食街的大小事宜，最後面對的東智窗口竟是葉忠興，不禁令人懷疑他才是東智的實際負責人。由於葉忠興擔任教職又曾具有副校長身分，是否違法兼職或掏空校產圖利自己，有待相關單位深入查明。

▼承攬大葉大學美食街的廠商無預警停業，經雙方重新議約，僅接手販賣機及超商業務。

