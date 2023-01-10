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大葉大學驚爆掏空校產！美食街倒閉　6000師生沒飯吃

大葉大學校產遭檢舉掏空，教育部正著手調查，要求校方說明。

▲大葉大學校產遭檢舉掏空，教育部正著手調查，要求校方說明。

圖文／鏡週刊

與大葉高島屋同個集團的大葉大學，傳出掏空校產案。本刊接獲爆料，指該校前副校長、同時也是創辦人葉松根兒子的葉忠興，疑利用人頭開公司經營學校美食街，一度因經營不善無預警停業，差點害全校6千名師生沒飯吃，人頭公司明顯違約卻不見懲罰，還另訂優惠更大的新合約，讓學校短收百萬元租金，涉有圖利之嫌。

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葉忠興在餐旅學院任職期間，校方招標購買近5百萬元的餐飲實作設備，也疑似涉及圍標；爆料更指控他將學校的公務車充當私家車，連油費也由校方買單，是否涉及不法，正由相關單位調查中。

▼身兼大葉大學副教授的前副校長葉忠興遭檢舉涉掏空校產，是否涉及不法，將由檢調查明。

身兼大葉大學副教授的前副校長葉忠興遭檢舉涉掏空校產，是否涉及不法，將由檢調查明。（翻攝大葉大學官網）

大葉大學由中部地區聞人葉松根一手創辦，他在多年前去世後，遺孀葉林月昭除了擔任學校董事，也曾接掌董事長，兒子葉忠興則擔任副教授兼任副校長，直到去年中才卸職，但過程卻爭議不斷。

引發校內師生質疑的是，校方委託東智公司經營學校美食街與80台販賣機，其中，美食街餐廳前年底突然無預警歇業多日，導致全校6千名師生差點無飯可吃，校方緊急從校外購置葷、素2種口味的便當叫賣，每個要價80元被嫌難吃，為平息師生的怒火，另發放10元補貼券，但問題依舊未解決，美食街至今仍未恢復全盛時期的榮景，有多家餐廳未開，校內人士推測，後來有上百名學生陸續轉學，原因恐與此有關。

▼署名大葉大學的資深教師向教育部陳情，質疑創辦人家族掏空校產。

署名大葉大學的資深教師向教育部陳情，質疑創辦人家族掏空校產。（讀者提供）
教育部收到陳情信後，火速要求大葉大學說明董事會干預校務案。（讀者提供）

本刊近日直擊，該校美食街有許多攤位未營業，部分快餐店及麵攤都成歇業狀態，除了老闆不見人影，炊具也收得一乾二淨，即使到了中午用餐時段，仍是空蕩一片，師生能夠填飽肚子的選擇根本所剩無幾，基本民生問題顯然出了問題，學習效果恐怕也跟著大打折扣，難怪會引起不少師生及家長抗議。

▼大葉大學美食街日前無預警倒閉，6千名師生險無飯可吃，校方緊急從外面買便當至校內應急。

【大葉大學爆掏空】美食街倒閉6千師生沒飯吃　大葉大學驚爆前副校長掏空校產

▼大葉大學美食街不少攤商已歇業，如今呈現空蕩蕩模樣。

【大葉大學爆掏空】美食街倒閉6千師生沒飯吃　大葉大學驚爆前副校長掏空校產

針對教育部接獲檢舉及葉忠興遭爆料涉利用人頭經營學校美食街、觀旅學院的餐飲實作標案涉圍標及公務車當私家車使用等爭議，至本刊截稿前，校方仍未做出回應。

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