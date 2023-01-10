　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丟丟妹「臉全變了」　新片狂吸22萬人！鐵粉看傻：別整成塑膠

▲▼ 丟丟妹 。（圖／記者陳以昇攝）

▲丟丟妹5日露肚裝現身法院。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

直播天后丟丟妹與老公的3年婚姻觸礁，而消失半年的丟丟妹8日再度現身粉專，她一開場就吼著「樓頂揪樓下，阿母揪阿爸」，嗓音渾厚十足，親手教大家煮香噴噴的控肉，短短2天就吸引22萬觀看次數。不過有網友卻發現，丟丟妹的臉型變樣了，「別去整成塑膠製品了啦！」而她本尊也親自回應了。

丟丟妹（李明珊）5日穿著黑色露肚勁裝，二度現身新北地院處理家務事，在調解庭結束之後，她並沒有對外做說明，僅簡單說了幾句，「謝謝」，但就在記者追問離婚進度時，她質疑了一會後，終於開口「沒什麼結論。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丟低妹（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

▲▼丟低妹（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

▲▼丟低妹（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

▲丟丟妹婚變後開直播，被問臉型怎麼變了？（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

事業心重的丟丟妹，她在爆出婚變後，也終於現身粉專《樓頂揪樓下》要分享滷招牌控肉的大絕招，一開場丟丟妹操著渾厚嗓音「頂揪樓下，阿母揪阿爸」，就連八點檔女神李亮瑾也朝聖留言，「好厲害，喜歡看丟妹煮菜，豪爽！」

底下粉絲也緊盯螢幕狂呼，「一樣豪邁，一樣霸氣，一樣不假掰」、「好久不見丟妹」、「換不同風格， 但是一樣不做作很實在，永遠愛你」、「快點回到直播賣海鮮牛肉啦，好想念你了」，累計2天就引來22萬人次觀看。

不過也有眼尖網友心疼發問，丟丟妹的臉型似乎變了，「妹仔，你的臉怎麼了？原本就很好看的臉，別去整成塑膠製品了啦」、「你的臉好浮腫啊」、「你最近很累吧！臉有點水腫，記得照顧好自己的身體喔」、「嚇到，我以為是菲姐來了」。對此，丟丟妹本尊也大方回應，「美女，所以我要吃胖點哈哈，謝謝您關注」。

ET快訊
24歲陸正妹Coser病逝！　最後發文「咳到肺出來了」
張善政半夜衝水廠視察　桃園爆管停水原因找到了
獨／北市明星學校爆爭議！　正取竟變落榜
快訊／小A辣認斷開5年男友！　坦承變性「原因就是對方」
丟丟妹新片「臉全變了」！　鐵粉看傻：別整成塑膠
「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆災情
流水席之亂有假！她眼尖揪「1破綻」太扯：根本總舖師之女

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

混凝土業缺工缺車！爆違規運送　交部擬放寬「今年底前合法轉型」

比天后演唱會還難搶　福壽山國民賓館開放訂房狂當機...1分鐘秒殺

獨／北市明星實驗中學入學爆爭議　家長控「從正取變落榜」

丟丟妹「臉全變了」　新片狂吸22萬人！鐵粉看傻：別整成塑膠

啥咪！台南監獄手工蛋捲太搶手　春節訂單爆量...買不到了

診所治6顆蛀牙「報價11萬」！他帶小孩改找老牙醫…竟100元解決了

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」太扯：根本總舖師之女

搭高鐵返校！加開40班「大學生開學5折優惠列車」　1／12開搶

天生不適合！3星座組合「會互相拖累」　第1名只能同甘難共苦

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

混凝土業缺工缺車！爆違規運送　交部擬放寬「今年底前合法轉型」

比天后演唱會還難搶　福壽山國民賓館開放訂房狂當機...1分鐘秒殺

獨／北市明星實驗中學入學爆爭議　家長控「從正取變落榜」

丟丟妹「臉全變了」　新片狂吸22萬人！鐵粉看傻：別整成塑膠

啥咪！台南監獄手工蛋捲太搶手　春節訂單爆量...買不到了

診所治6顆蛀牙「報價11萬」！他帶小孩改找老牙醫…竟100元解決了

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」太扯：根本總舖師之女

搭高鐵返校！加開40班「大學生開學5折優惠列車」　1／12開搶

天生不適合！3星座組合「會互相拖累」　第1名只能同甘難共苦

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

24歲大陸女網紅病逝！　最後發文「咳到肺出來了」10天後離世

輔大校花招了「一個月嘿咻次數」　聽話配合男友「像屍體」

C羅是否繼續效力國家隊？　葡萄牙新帥：會接觸所有球員

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

對席丹無禮連姆巴佩都看不下去　法國足協主席終於道歉了

好丟臉？新竹棒球場挖出廢磚吸引美媒關注

柯震東臉破相爆血首發聲！「2句話洩受傷現況」　還原意外：撞上他顴骨

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

爸擦窗戶家事柴來幫忙！　玻璃轉霧「哈錯邊」超呆萌

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

最美農婦？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝

下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝

大葉大學爆掏空！上百人轉學　吃的喝的全他賺

桃園又要停水！預計影響4行政區7萬4487戶

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

更多熱門

相關新聞

老公甩門喊離婚　人妻氣炸11樓丟狗下去

老公甩門喊離婚　人妻氣炸11樓丟狗下去

南韓蔚山一名20多歲的人妻因與丈夫對家中寵物無法達成共識，被丈夫提出離婚後，竟將丈夫飼養的狗狗從11樓陽台扔下樓，導致狗狗慘死，而被罰款500萬韓元（約新台幣12.27萬元）。

丟丟妹老公曝「心情已調整」　庭後快閃

丟丟妹老公曝「心情已調整」　庭後快閃

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

為了圓癌父心願！還俗結婚又提「婚姻無效」

為了圓癌父心願！還俗結婚又提「婚姻無效」

丟丟妹怒吼「招牌口頭禪」強勢回歸！

丟丟妹怒吼「招牌口頭禪」強勢回歸！

關鍵字：

丟丟妹離婚浮腫直播李明珊

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

當自己家！房客大改造　對比太驚人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

超適合婚姻的三大星座！

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網：流量爆了

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面