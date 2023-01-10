丟丟妹「臉全變了」　新片狂吸22萬人！鐵粉看傻：別整成塑膠

▲丟丟妹5日露肚裝現身法院。（圖／記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

直播天后丟丟妹與老公的3年婚姻觸礁，而消失半年的丟丟妹8日再度現身粉專，她一開場就吼著「樓頂揪樓下，阿母揪阿爸」，嗓音渾厚十足，親手教大家煮香噴噴的控肉，短短2天就吸引22萬觀看次數。不過有網友卻發現，丟丟妹的臉型變樣了，「別去整成塑膠製品了啦！」而她本尊也親自回應了。

丟丟妹（李明珊）5日穿著黑色露肚勁裝，二度現身新北地院處理家務事，在調解庭結束之後，她並沒有對外做說明，僅簡單說了幾句，「謝謝」，但就在記者追問離婚進度時，她質疑了一會後，終於開口「沒什麼結論。」

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▲丟丟妹婚變後開直播，被問臉型怎麼變了？（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）



事業心重的丟丟妹，她在爆出婚變後，也終於現身粉專《樓頂揪樓下》要分享滷招牌控肉的大絕招，一開場丟丟妹操著渾厚嗓音「頂揪樓下，阿母揪阿爸」，就連八點檔女神李亮瑾也朝聖留言，「好厲害，喜歡看丟妹煮菜，豪爽！」

底下粉絲也緊盯螢幕狂呼，「一樣豪邁，一樣霸氣，一樣不假掰」、「好久不見丟妹」、「換不同風格， 但是一樣不做作很實在，永遠愛你」、「快點回到直播賣海鮮牛肉啦，好想念你了」，累計2天就引來22萬人次觀看。

不過也有眼尖網友心疼發問，丟丟妹的臉型似乎變了，「妹仔，你的臉怎麼了？原本就很好看的臉，別去整成塑膠製品了啦」、「你的臉好浮腫啊」、「你最近很累吧！臉有點水腫，記得照顧好自己的身體喔」、「嚇到，我以為是菲姐來了」。對此，丟丟妹本尊也大方回應，「美女，所以我要吃胖點哈哈，謝謝您關注」。