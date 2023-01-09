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社會 社會焦點 保障人權

還俗和癌父指定媳婦成家！人夫出家提「婚姻無效」　二審還他自由

▲▼和尚,僧侶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名出家人為了滿足癌父願望，還俗和父親指定的媳婦結婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名妻子主張，丈夫因想出家，承諾會和她再婚後，兩人辦理「假離婚」，丈夫卻不守承諾，她只好提告確認離婚無效。一審法官認為，離婚協議書上的證人簽名，並未經擔任證人的兩名子女同意，而是夫妻倆私自代為用印、簽名，故判離婚無效。丈夫再上訴，直接要求確認婚姻無效，二審法官認為，當初結婚書約上也是在證婚人不知情下，兩人私自代為簽名，不合民法規定，判婚姻無效，全案還可上訴。

妻子主張，她和丈夫2011年結婚，2018年丈夫表示「為了法，眾生灌頂」，希望能暫時和她假離婚，但彼此仍保有夫妻權利義務，並保證隔年就會再和她結婚，她才勉強答應。結果丈夫卻毀約。她認為兩人簽離婚協議書時，她在丈夫指示下，將兩名子女列為證人並私自用印，因而離婚協議無效。

丈夫認為，他在婚前就出家，因當時父親罹癌，極盼望在離世前看到他成婚，他只好和父親指定的對象結婚。婚後兩人感情不睦，妻子也自行和兒女另行居住，再加上妻子婚後經營公司失敗，欠下大筆債務，還用他的名義簽了大量支票，讓他發現後感到身心俱疲，在他提出離婚後，雙方才辦理離婚登記。

法院審理，一審因兩名子女表示對擔任離婚協議書證人一事不知情，判離婚無效。丈夫再上訴，請求確認婚姻無效，而他母親作為結婚時的證人之一，也出庭表示「她不識字」，所以結婚書約上的簽名不是她寫的，當初兒子去登記時沒跟她說，連請客都沒有。書約上另一位證人岳父也表示，他也是結婚後才看到女婿，上面簽名是女兒代簽的。二審法官認為，兩人婚姻不符合民法需有「2人以上證人簽名」之法定要件，判婚姻無效，全案還可上訴。

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