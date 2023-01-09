網傳美售台「火山布雷系統」地雷清不掉？　事實查核中心3點澄清

▲火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）M136為車載佈雷版本、M139為空中佈雷版本。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院批准對台灣最新一批軍售，包括「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems）這款系統可以在車輛行進同時，向預設的雷區「邊走邊噴」地雷，因此具備機動性高、布雷面廣、減少作業人員等特性，也因為這款武器非常特殊，所以特別受到關注。網路還因此出現許多有關「火山車載布雷系統」的謠言，「事實查核中心」也對此特別發表相關查證內容澄清。

事實查核中心全文如下：

美國2022年12月28日宣布將對台軍售火山車載布雷系統等裝備。社群平台臉書2023年1月2日出現「美宣布對台軍售火山布雷系統，新的地雷都是用塑膠炸藥非金屬外殼，探測器難以偵測清除」、「金門地雷尚未完成清除」等傳言內容，查核中心透過專家解析，查證內容如下：

一、軍事專家指出，美國近期宣布要出售台灣火山布雷系統使用的是戰防雷，並非《渥太華條約》限制的人員殺傷雷；戰防雷針對目標是坦克，人員踩在戰防雷上，會因未達到戰車的重量，戰防雷不會爆炸。

二、軍事學者說，火山布雷系統戰防雷是金屬製品，外殼並不是塑膠，且系統可以設定戰防雷的自動銷毀時間，不會造成難以清除的狀況；該系統還具備自動化設定功能，可以將布雷區域透過數據化方式傳送給友軍，達到阻絕敵軍，同時讓友軍避開危險區域。

三、金門排雷作業在2013年5月31日全數完成，清除12餘萬顆雷彈，並在2013年6月13日解除公布雷區域。

因此，傳言為「錯誤」訊息。

【查核聲明】此查核報告僅針對傳言「美宣布對台軍售火山布雷系統，新的地雷都是用塑膠炸藥非金屬外殼，探測器難以偵測清除」、「金門地雷尚未完成清除」內容進行查證，其餘傳言內容為個人評論，非本報告查核範疇。