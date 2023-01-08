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美學者讚台灣「延長兵役」跨出重要一步！　直言歐洲正付出代價

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲目前台灣現役陸軍僅13萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／編譯

台灣自民國113年開始，義務役期將從原本的4個月延長至1年，引發國際關注，華府智庫學者就指出，台灣軍隊的人力問題嚴重，政府確實必須延長役期以應對來自中國大陸的威脅；反觀目前的歐洲各國，已經在為過去「安全搭便車」的政策付出代價。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員巴恩多拉爾（Gil Barndollar）在《日經亞洲》撰文指出，威懾中國和保衛台灣最好的方法就是重振台灣武裝部隊的人員配備、士氣、訓練和自信，而徵兵制役期恢復12個月就是這條路上重要的第一步。

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣自民國113年開始，義務役期將從原本的4個月延長至1年。（圖／記者林敬旻攝）

巴恩多拉爾直言，台灣是全球最高端半導體晶片的生產地，而在中國大陸近年持續封鎖和入侵威脅之下，終於邁出姍姍來遲的一步，將男性義務役期從原本「象徵性的」4個月延長至「有意義的」1年。

雖然台灣軍備物資不足常受到批評，但相較於此，台灣軍隊的人力問題其實更加明顯，據統計，目前台灣現役陸軍僅13萬人。報導引述台灣軍事專欄作家、退役中校黃竣民的說法，雖然台灣儲備軍力號稱有200多萬人，但這僅止於紙上談兵，無法實際在戰鬥中作為援助。

儘管華府和台灣當局希望能在海上就將解放軍擊潰，但事實上陸軍才是抵抗的最後一道防線。烏克蘭戰爭帶給全球的教訓非常清楚，一個國家、軍隊和人民的意志，仍是戰爭中最不可估量、最重要的變數；在這一點上，台灣延長義務役期的意義非常重大。

巴恩多拉爾表示，台灣雖將義務役期拉長至12個月，但和其他「緊張地區」國家相比，仍明顯處於劣勢：以色列男性必須服役32個月，南韓則是18個月。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役,役期。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣雖將義務役期拉長至12個月，但和其他「緊張地區」國家相比仍明顯處於劣勢。（圖／記者李毓康攝）

巴恩多拉爾指出，過去數十年來歐洲在安全問題上自我閹割，也被一屆又一屆的美國總統忽略，導致歐洲大陸無法充分武裝自己，更不要說為有需要的鄰國提供武器，歐洲已經在為「安全搭便車」付出代價。

在經歷過1990年代的「戰爭假期」後，許多富裕國家越來越傾向要求本國公民服兵役，例如瑞典在2018年恢復了男女徵兵制度，阿拉伯聯合大公國也在2014年實施了男性義務役制度，芬蘭同樣實施6至12個月的徵兵制，新加坡則是連永久居民都需服役。

巴恩多拉爾表示，在過去30年中台灣的國防開支大幅下降，且年輕人普遍對「保家衛國」缺乏信心，但中國的國防開支自2002年以來始終不變，更大幅實現了軍事現代化來增加實力。

巴恩多拉爾提到，若兩岸開戰，台灣在初期可能要孤軍奮戰數周至數個月，等待美國從解放軍的第一波攻勢甦醒過來，然後才給予援助；如果台灣在此期間失守，美國與其盟友獲勝的機率就會降低，美國的軍事援助應該被用來讓台灣「借力使力」，進行適當的自我防衛，「提早鞏固台灣的軍事和外交，都比要重新奪回它還要好。」

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