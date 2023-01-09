北市文德女中擬停招　教育局證實「申請資料不全」未核准

▲為搶救招生名額，文德女中去年推出雙聯學制，仍無力回天。（圖／翻攝自Facebook／文德女中粉絲團）

記者楊惠琪／台北報導

創校62年的台北市私立文德女中，驚傳將在112學年度停招，校方表示，因招生人數無法維持學校開銷，經董事會決議從下學年度就停止招生。台北市教育局副局長陳素慧證實，校方已經提停招計畫書，但提交資料不完整，目前尚未核定，若校方能取得師生理解、確保在校生未來升學權益，教育局尊重停招決定。

位於台北市內湖區的文德女中，是天主教會學校，是北市知名老牌私校，近年來受少子化衝擊，招生不如預期，去年4月為求轉型，還推出「國際雙聯學位班」，與國際名校合作，但仍無力回天，去年9月還去函教育局表示112學年度將招生1班，10月心測中心也核定名額，不料12月召開臨時董事會後決定停招。

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陳素慧表示，校方去年底曾來教育局提報停招計畫書，但因提交內容缺乏課發會記錄、校務會議，以及教職員工名冊等資料，因資料不全，尚未核定停招，她坦言，距離112學年度只剩半年，停招決定時間的確比較倉促，但理解學校經營困境，如果能取得全校師生、家長諒解，並確保高一、高二學生未來在校學習、升學權益不會受到影響，教育局原則上尊重學校決定。

陳素慧說，112年高中職免試入學簡章已經送印，若文德女中後續確定停招，簡章將來不及修正，未來在學生選填志願時，會在電腦系統上做排除設定，以免學生誤填。

據了解，目前文德女學生數不到百人，高三學生今年畢業後，全校學生數僅剩42人，正式教職員工加起來也僅剩下10人左右，若明年確定停招，將是北市近五年來，第5所宣布退場的學校。