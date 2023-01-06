教職員普發8千！「比總統府大方」學生狂轟丟臉　逢甲大學回應了

▲逢甲大學宣佈送給全校每位教職員工8008元紅包，引發學生討論聲浪。（圖／逢甲大學提供）



記者游瓊華、蔡怡萍／台中報導

行政院日前宣布全民普發6000元，而逢甲大學4日晚間在大型尾牙上，宣布要發給全校教職員每人8008元紅包，更搭上時事喊出「逢甲大學比總統府大方」，卻引發逢甲學生不滿批評，直呼學校根本「用貶低來抬升自己的優越感」超丟臉，更有人說「學費超收依該要退給學生吧」。

逢甲大學前晚舉辦大型尾牙，董事長高承恕在最後壓軸更宣佈送給全校每位教職員工8008元紅包，預定在1月17日入帳，也將消息放上學校臉書，除了強調「一般大專校院舉辦逾500人的大型尾牙，應該只有逢甲大學」，更直言「逢甲大學比總統府大方，尾牙提前放送8,008元，全校教職員工通通有獎、意外驚喜直接超越行政院公布的全民普發6000元」。

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▲逢甲大學發文「比總統府大方」，網友砲轟「用貶低來抬升自己的優越感」感到丟臉。（圖／逢甲大學提供）



但貼文立刻引來議論聲浪，有網友表示「突然覺得自己身為校友很丟臉…這麼會嘲諷時事」、「所以，很大方嗎？看不出貴校高度在哪？」、「不倫不類的比喻！這真的是一個高等教育的官方發言嗎？」；也有學生不滿如此高調宣布發錢「學費收太多的話退還給學生啊」、「不知道校友還在繳就學貸款的怎麼想？」、「不考慮減免一些學費降低學生負擔嗎？」、「有那麼多閒錢怎麼不去解決停車場的問題？笑死，拿學生繳的學費當大爺」。

對此，逢甲大學回應，這份歲末大紅包是董事會感恩的心意，來自於董事會特別預算，不僅沒有排擠到其他經費，更不會動用到學生的任何一分學雜費，強調因111學年度逢甲大學新生註冊率位居私校第2，博士班更是100％，都是全校每位教職員工勤勤懇懇的努力而來，所以才會由董事會特別預算支出來加以慰勉，不會影響學生權益與預算。