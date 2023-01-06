逢甲發8008元紅包超越政府　教團：辦學靈活「值得其他私校學習」

▲逢甲大學董事長高承恕宣佈送給全校每位教職員工8008元紅包。（圖／逢甲大學提供）

記者許敏溶／台北報導

逢甲大學前（4日）晚舉辦大型尾牙，校方更宣佈送給全校每位教職員工8008元紅包，比行政院預定全民普發6000元還多，引發各界熱議，全國私校工會指出，逢甲大學辦學靈活有特色，校方積極鼓勵老師向政府與企業進行產學合作，讓學校增加在學費以外收入，對師生與校方來說是三贏局面，值得其他私校學習。

逢甲大學前晚舉辦500人大型尾牙，董事長高承恕在最後壓軸更宣佈送給全校每位教職員工8008元紅包，預定在1月17日入帳；逢甲大學還強調，這份大紅包是董事會心意，來自於董事會特別預算，沒有排擠其他經費，更不會動用學生任何一分學雜費。

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▲逢甲大學宣佈送給全校每位教職員工8008元紅包，引發熱議。（圖／逢甲大學提供）

而逢甲大學小編更在臉書強調「比總統府還大方，意外驚喜直接超越行政院公布的全民普發6000元」，消息曝光後，引發熱議，網友指「不倫不類的比喻」，也有網友表示：「學費收太多是不是應該還給學生」。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，據他了解，逢甲大學在辦學上相當靈活且有特色，校方不將老師綁在學校內，而是積極鼓勵老師向政府與企業進行產學合作，讓學校增加在學費以外收入，對師生與校方來說是三贏局面，而且校方還特別撥補退休金給老師，在目前私校紛紛傳出停辦或縮小規模之際，教職員工被校方積欠薪資，逢甲大學的辦學措施與作法，值得其他私校學習。