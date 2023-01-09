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苗栗五穀宮廟頂龍頭「長頭髮　喜鵲築巢啦！廟方：好兆頭不會移除

▲▼喜鵲在苗栗五穀宮廟頂龍頭上築巢，廟方認為神威顯赫，是好兆頭。（圖／記者蔡文淵攝）

▲喜鵲在苗栗五穀宮廟頂龍頭上築巢，廟方認為神威顯赫，是好兆頭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市的嘉新里五穀宮廟頂龍頭被喜鵲築巢，看上去龍頭上長了頭髮，民眾拍下照片上傳網路，網友紛紛覺得有趣，有網友認為是不是快過年了，龍頭換了新造型？廟方表示，喜鵲每年都會來築巢，今年選在廟頂龍頭築巢是好兆頭，不會移除。

民眾最近發現在苗栗五穀宮廟頂龍頭上長頭髮，仔細看原來是喜鵲在龍頭上築巢，五穀宮主祀神農大帝，還有關聖帝君和觀世音菩薩，廟方人員說，喜鵲每年都會來築巢，選的地點都不一樣，廟頂龍頭這個鳥巢去年初開始築巢，已經進行1年多了，喜鵲在屋頂龍頭築巢代表神威顯赫，香火鼎盛，信徒會越來越多，是好兆頭，喜鵲的名字中帶有「喜」字，好聽又討喜，廟方不會移除鳥巢。

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民眾把照片po上臉書「路上觀察學院」，網友紛紛覺得有趣，有網友說「這是頂樓加蓋」，也有網友幫忙設計對話:「左龍：哇～ 你好潮（巢）哦！右龍：沒什麼啦，我（自然）捲～」，「左邊：什麼時候做的造型都不揪啊。右邊：設計師就有一天隨便踩在我頭上亂了，你現在是要怪我喔」，「天氣冷帶個假髮遮風不行嗎?」，「過年到了要ㄙㄟ豆～～」，不過，大部分網友也知道這是喜鵲的傑作。

鳥類專家表示，喜鵲是雜食性鳥類，每年春天是繁殖期，此時，牠們會找到異性結伴而行，一起修繕自己的巢穴，以供孵卵使用，整個過程要持續2-4個月，直到繁殖期，牠們的巢也恰好修建完畢，而附近可能有比較多的食物來源可以育雛，喜鵲喜歡選擇比較高的地點築巢，避免人類的騷擾，附近沒有較高的樹冠或電桿，廟頂龍頭就成為喜鵲築巢首選。

事實上，喜鵲喜歡在高處築巢，過去就喜鵲在高壓電桿上築巢，台電怕造成停電，還大費周章移除電桿上的鳥巢。

▲▼喜鵲在苗栗五穀宮廟頂龍頭竹鳥巢，廟方表示已經進行超過1年。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼喜鵲在苗栗五穀宮廟頂龍頭竹鳥巢，廟方表示已經進行超過1年。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼喜鵲在苗栗五穀宮廟頂龍頭竹鳥巢，廟方表示已經進行超過1年。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼喜鵲在高壓電桿上築巢，台電怕造成停電，還大費周章移除電桿上的鳥巢。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼喜鵲在高壓電桿上築巢，台電怕造成停電，還大費周章移除電桿上的鳥巢。（圖／資料畫面）

▲▼喜鵲在高壓電桿上築巢，台電怕造成停電，還大費周章移除電桿上的鳥巢。（圖／記者蔡文淵攝）

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