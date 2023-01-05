　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車停路口「留孫女在車上」　苗栗阿公短暫消失真相很暖心

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市日前一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，機車上獨留一名小女孩，過一段了時間騎士才回來把車騎走，後方汽車駕駛覺得危險又誇張，把行車紀錄器畫面po在地方臉書社團。後經警方調查，原來是68歲的機車騎士為了救助他人，急忙中造成的誤會。

▲▼苗栗市為公路、為民街口1月2日下午一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，機車上獨留一名小女孩。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市為公路、為民街口1月2日下午一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，機車上獨留一名小女孩。（圖／記者蔡文淵翻攝）

一位民眾在2日下午15時10分許，開車行經苗栗市為民街、為公路路口時，發現前方一輛機車停於路中間，車上還獨留一位幼童，後來騎士匆忙跑步回道路中騎車離去，感覺十分危險，將影片上傳到臉書社團「苗栗大小事」，引起民眾討論，苗栗警方在網路巡邏時發現，認為可能違反兒童及少年福利與權益保障法及道路交通管理處罰條例等法條，主動介入調查，結果出乎意料，原來68歲的許姓騎士是為了救助他人，急忙中所造成的誤會。

警方調查，2日下午許姓騎士騎機車載著孫女回家途中，在路口停等綠燈時突然聽到一位婦人慘叫，回頭發現一名婦人操作機車不當跌倒，遭自己的機車壓住，許男立刻下車跑去將車輛扶正，才再跑回路口將機車騎到路旁關心婦人，在確認婦人無恙後，各自騎車離去，過程中，還好小朋友乖乖的在機車上，沒有發生危險。

警方調閱附近監視器，釐清事發過程，也特地前往附近商家查訪求證，確認無誤後，才確認並非照顧幼童不當案件，而許姓男子因救助他人，造成可能違反法令及交通違規部分，警方在查明真相後，也未予追究責任。

苗栗警方呼籲民眾在急忙救人之際，應先將車輛停於路旁，並注意幼童安全，避免幼童獨處或獨自站在未熄火機車上，以免誤觸油門造成危險。

▲▼苗栗市為公路、為民街口1月2日下午一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，就是為了要救助被機車壓到的民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市為公路、為民街口1月2日下午一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，就是為了要救助被機車壓到的民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

ET快訊
新竹棒球場挖出「這些廢棄物」！　高虹安火大出手了
全民發6000元出現詐騙！　收到這簡訊不要點
快訊／宋逸民不忍了！　發聲認「的確有輔導小甜甜夫妻紛爭」
小甜甜公公出手！「3藝人幫救援」過程公開
快訊／義務役入伍薪水實際不到2萬！　國防部回應了
孫生前女友「裙子太短」疑走光！　辣照瘋傳
小甜甜被白家綺叫進辦公室罵！　宋逸民怒譙40mins
快訊／KID老婆生了！　一家3口燦笑合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

心痛片！汽車運輸車紅燈急煞　「小G-car」滑落前滾翻瞬間曝

北市2022年違規停公車站取締43184件　交警大隊：持續加強拖吊

網咖早產掐死嬰案解剖！　嬤悲赴殯儀館看無緣金孫...哀傷不語

隱忍10年家暴！彰化婦持電線勒斃酒醉夫　檢方起訴請法官減刑

2竊盜罪通緝男南下躲藏　東港警清樓專案手到擒來

調查局噁官搭捷運「伸鹹豬手」5分鐘猥褻2正妹　報案畫面曝光

機車停路口「留孫女在車上」　苗栗阿公短暫消失真相很暖心

婚宴日發現男友劈腿！她忍痛登記　抖音見「父女CP」曬恩愛崩潰了

「竹北警追擄人開11槍案」確定撕票　山區尋獲遺體！死者恐遭活埋

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

心痛片！汽車運輸車紅燈急煞　「小G-car」滑落前滾翻瞬間曝

北市2022年違規停公車站取締43184件　交警大隊：持續加強拖吊

網咖早產掐死嬰案解剖！　嬤悲赴殯儀館看無緣金孫...哀傷不語

隱忍10年家暴！彰化婦持電線勒斃酒醉夫　檢方起訴請法官減刑

2竊盜罪通緝男南下躲藏　東港警清樓專案手到擒來

調查局噁官搭捷運「伸鹹豬手」5分鐘猥褻2正妹　報案畫面曝光

機車停路口「留孫女在車上」　苗栗阿公短暫消失真相很暖心

婚宴日發現男友劈腿！她忍痛登記　抖音見「父女CP」曬恩愛崩潰了

「竹北警追擄人開11槍案」確定撕票　山區尋獲遺體！死者恐遭活埋

新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題　高虹安：越看覺得越慌

新竹球場不能打經典賽　龍來公司做出回應

「12億新竹棒球場」規劃、監造同一人　高虹安：檢調已成案　

習近平北京會見小馬可仕　中菲聯合聲明聚焦南海爭議

飯店過年一晚「1千→1萬」　他一看嚇傻！鄉民也驚：難怪朋友都出國

Q4房價跌10％！　顏炳立點名「林青峡」、「鶯桃樹」重災區

小甜甜怒白家綺風涼話「家暴才一次」　忍傷和吳東諺一起拍戲4個月

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

前景堪慮！BDI指數重挫17.5％　創38年最大單日跌幅

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

台中11槍擄人確定撕票　山區尋獲屍體

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

性冷感辣妹遭強行脫衣！討拍還被酸車力巨人

快訊／男子板橋車內引爆瓦斯桶　震碎民宅玻璃

高雄單親女元旦病逝！6歲兄弟大哭找媽媽

新北警車不讓行人！2學童呆愣斑馬線上

丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　將告妻侵占

單親母驟逝留6歲小兄弟「最後遺願曝」

漢光演習請休遭刁難　士官長告指揮官吞敗

高雄婦跌坐浴室2天！高雄里長破窗神救援

快訊／台南議長賄選案　郭再欽被羈押禁見

更多熱門

相關新聞

撞擊畫面曝！BMW駕駛逆向撞死人稱：看導航找路

撞擊畫面曝！BMW駕駛逆向撞死人稱：看導航找路

新北市五股區中興路今(5日)清晨6時許發生一起死亡車禍，邱姓男子(約50歲)騎機車載著13歲的女兒外出，卻遭一輛BMW逆向撞飛，女兒輕傷，但邱父傷重不治。據了解，肇事駕駛李男(40歲)供稱因為導航說要左轉，正往左看哪裡可以轉，車子才會左偏撞上，當時的車禍畫面也曝光。

騎士違規騎內側道警只勸導不開單　警回應了

騎士違規騎內側道警只勸導不開單　警回應了

貨輪翻船！船員「趴貨櫃發抖」險滅頂

貨輪翻船！船員「趴貨櫃發抖」險滅頂

工人修屋頂踩空墜樓　紙箱成保命關鍵

工人修屋頂踩空墜樓　紙箱成保命關鍵

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

關鍵字：

苗栗路口女孩影音

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面