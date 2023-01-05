機車停路口「留孫女在車上」　苗栗阿公短暫消失真相很暖心

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市日前一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，機車上獨留一名小女孩，過一段了時間騎士才回來把車騎走，後方汽車駕駛覺得危險又誇張，把行車紀錄器畫面po在地方臉書社團。後經警方調查，原來是68歲的機車騎士為了救助他人，急忙中造成的誤會。

▲苗栗市為公路、為民街口1月2日下午一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，機車上獨留一名小女孩。（圖／記者蔡文淵翻攝）

一位民眾在2日下午15時10分許，開車行經苗栗市為民街、為公路路口時，發現前方一輛機車停於路中間，車上還獨留一位幼童，後來騎士匆忙跑步回道路中騎車離去，感覺十分危險，將影片上傳到臉書社團「苗栗大小事」，引起民眾討論，苗栗警方在網路巡邏時發現，認為可能違反兒童及少年福利與權益保障法及道路交通管理處罰條例等法條，主動介入調查，結果出乎意料，原來68歲的許姓騎士是為了救助他人，急忙中所造成的誤會。

警方調查，2日下午許姓騎士騎機車載著孫女回家途中，在路口停等綠燈時突然聽到一位婦人慘叫，回頭發現一名婦人操作機車不當跌倒，遭自己的機車壓住，許男立刻下車跑去將車輛扶正，才再跑回路口將機車騎到路旁關心婦人，在確認婦人無恙後，各自騎車離去，過程中，還好小朋友乖乖的在機車上，沒有發生危險。

警方調閱附近監視器，釐清事發過程，也特地前往附近商家查訪求證，確認無誤後，才確認並非照顧幼童不當案件，而許姓男子因救助他人，造成可能違反法令及交通違規部分，警方在查明真相後，也未予追究責任。

苗栗警方呼籲民眾在急忙救人之際，應先將車輛停於路旁，並注意幼童安全，避免幼童獨處或獨自站在未熄火機車上，以免誤觸油門造成危險。

▲苗栗市為公路、為民街口1月2日下午一位機車騎士突然把車停在路口車道上，騎士往後跑步離開，就是為了要救助被機車壓到的民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）