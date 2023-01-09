迎「薪」春台南就業中心　提供400個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，11日辦理台南紡織現場徵才暨「錢兔似錦迎薪春」年節市集活動、12日辦理16家知名大廠聯合招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應年後轉職潮及迎接農曆春節到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助求職人快速媒合，11日辦理台南紡織現場徵才暨「錢兔似錦迎薪春」年節市集活動、12日辦理16家知名大廠聯合招募活動，共計逾400個工作機會，參與現場面試的朋友，就有機會獲春節小禮。

另於11日市集活動更將帶領民眾認識就業服務資源、循環經濟二手衣改造產品製作、虱目魚產品免費試吃及創業經驗談、體驗原住民手工藝品及特色美食等多項有趣暨行程滿滿的收穫，求職朋友機不可失，快來體驗還可獲得名書法家親贈春聯。

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元月首場徵才暨年節市集活動，在11日上午9時30分至11時30分，由台南紡織於台南就業中心3樓會議室 (台南市東區衛民街19號)招募化工工程師、倉儲堆高機人員、廠務人員、倉儲人員、電機人員、機械人員、化工人員、製程人員等40個工作機會。

第二場次，1月12日下午2點至4點在仁德區公所三樓禮堂(台南市仁德區中正路3段5號)，當日聯合招募廠商包含微笑單車、仲偉企業、東信輕金屬、萬國通路、雷音電子、佳麗惠實業、豐年豐和、豐盟麵粉、隆晟鋁業、韶輝企業、統全工程、正道工業、晉通化學、貫一興業、大亞電線電纜等16家企業，提供機電工程師、機械組裝工程師、繪圖人員、業務助理、人事會計、擠型機械操作技術員、品管人員、模具整理人員、鋸台作業員、CNC操作人員、大貨車司機、生產作業員、品管研發人員、工務維修人員、電焊工、工地主任、現場工程師等逾360個以上工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅獲得直接面試的機會，也增加面試的經驗及對工作內容的瞭解。另因受新冠肺炎疫情衝擊，求職民眾身心壓力緊繃，隨著農曆春節到來，透過比較輕鬆的活動方式，把不同的人生經驗談呈現在活動中，使求職人能瞭解多元化的就業方向，逐漸找回人生職涯定位。希望求職朋友可以踴躍參與，從中吸收有利資訊。

當天入場民眾務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。