　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎「薪」春台南就業中心　提供400個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，11日辦理台南紡織現場徵才暨「錢兔似錦迎薪春」年節市集活動、12日辦理16家知名大廠聯合招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，11日辦理台南紡織現場徵才暨「錢兔似錦迎薪春」年節市集活動、12日辦理16家知名大廠聯合招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應年後轉職潮及迎接農曆春節到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助求職人快速媒合，11日辦理台南紡織現場徵才暨「錢兔似錦迎薪春」年節市集活動、12日辦理16家知名大廠聯合招募活動，共計逾400個工作機會，參與現場面試的朋友，就有機會獲春節小禮。

另於11日市集活動更將帶領民眾認識就業服務資源、循環經濟二手衣改造產品製作、虱目魚產品免費試吃及創業經驗談、體驗原住民手工藝品及特色美食等多項有趣暨行程滿滿的收穫，求職朋友機不可失，快來體驗還可獲得名書法家親贈春聯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元月首場徵才暨年節市集活動，在11日上午9時30分至11時30分，由台南紡織於台南就業中心3樓會議室 (台南市東區衛民街19號)招募化工工程師、倉儲堆高機人員、廠務人員、倉儲人員、電機人員、機械人員、化工人員、製程人員等40個工作機會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，11日辦理台南紡織現場徵才暨「錢兔似錦迎薪春」年節市集活動、12日辦理16家知名大廠聯合招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二場次，1月12日下午2點至4點在仁德區公所三樓禮堂(台南市仁德區中正路3段5號)，當日聯合招募廠商包含微笑單車、仲偉企業、東信輕金屬、萬國通路、雷音電子、佳麗惠實業、豐年豐和、豐盟麵粉、隆晟鋁業、韶輝企業、統全工程、正道工業、晉通化學、貫一興業、大亞電線電纜等16家企業，提供機電工程師、機械組裝工程師、繪圖人員、業務助理、人事會計、擠型機械操作技術員、品管人員、模具整理人員、鋸台作業員、CNC操作人員、大貨車司機、生產作業員、品管研發人員、工務維修人員、電焊工、工地主任、現場工程師等逾360個以上工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅獲得直接面試的機會，也增加面試的經驗及對工作內容的瞭解。另因受新冠肺炎疫情衝擊，求職民眾身心壓力緊繃，隨著農曆春節到來，透過比較輕鬆的活動方式，把不同的人生經驗談呈現在活動中，使求職人能瞭解多元化的就業方向，逐漸找回人生職涯定位。希望求職朋友可以踴躍參與，從中吸收有利資訊。

當天入場民眾務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

ET快訊
快訊／BLACKPINK確定加場！　搶票時間出爐
千元鈔票有「隱藏版小孩」？　央行解答了
快訊／新北騎士「主動脈剝離」　突自摔險遭輾
流水席人妻堅持「結婚2條件」否則退婚！　嗆：丟臉的是你們
快訊／普拿疼一盒賣1500元！　藥師下場慘了
快訊／六月受傷了！　臉破相滲血「眼睛紅腫睜不開」
輔大捷運站前自撞畫面曝！　34歲工程師噴飛慘死
TOYOTA將推「全新MPV、跨界休旅」！　不用50萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兔年恐成「兔子災難年」　動保團體提「應注意的十件事」

《炎上》挨轟人身攻擊！他挖出「售票備註」挺博恩：為什麼要道歉

星宇喜迎新機！張國煒「親駕A350-900」返台　4月開航洛杉磯

迎「薪」春台南就業中心　提供400個工作機會

普拿疼一盒1500元！藥師已送公平會　北市衛生局：年後開懲戒委員會

比「乙醯胺酚」多了消炎作用 　含Ibuprofen止痛退燒藥一樣搶手

「飄浮彩虹傘」回歸板橋435特區！6色傘象徵多元族群成打卡熱點

兒保險受益人不是媽！婆婆怒嗆媳「出餿主意」　網傻眼：很想領？

他看《炎上王世堅》拍手拍到痛！觀眾讚「1點」有誠意：買到賺到

獨／成淵高中老師「黏土馬拉松」　揪全班義賣樂捐罕病兒

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

兔年恐成「兔子災難年」　動保團體提「應注意的十件事」

《炎上》挨轟人身攻擊！他挖出「售票備註」挺博恩：為什麼要道歉

星宇喜迎新機！張國煒「親駕A350-900」返台　4月開航洛杉磯

迎「薪」春台南就業中心　提供400個工作機會

普拿疼一盒1500元！藥師已送公平會　北市衛生局：年後開懲戒委員會

比「乙醯胺酚」多了消炎作用 　含Ibuprofen止痛退燒藥一樣搶手

「飄浮彩虹傘」回歸板橋435特區！6色傘象徵多元族群成打卡熱點

兒保險受益人不是媽！婆婆怒嗆媳「出餿主意」　網傻眼：很想領？

他看《炎上王世堅》拍手拍到痛！觀眾讚「1點」有誠意：買到賺到

獨／成淵高中老師「黏土馬拉松」　揪全班義賣樂捐罕病兒

兔年恐成「兔子災難年」　動保團體提「應注意的十件事」

美國地球觀測衛星重返大氣層　南韓警告：中午恐將墜毀朝鮮半島

狗狗乖繫安全帶「搭校車上學」　整台塞滿毛同學...牠靠窗眼神死

BLACKPINK高雄演唱會「確定加場」！　火速賣票時間曝光

超商獨家！最新「柑橘風味拿鐵」來了　喝就送限量立體橘子杯塞

《炎上》挨轟人身攻擊！他挖出「售票備註」挺博恩：為什麼要道歉

「民進黨對不起吳怡農！」　媒體人嘆：喊惜敗真的沒救了

買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

黃瀞瑩「個人風格」春聯曝光　網糾錯字更大驚：怎麼有柯P的味道

Lisa曼谷開唱根本性感天花板！「中空愛心裝」化身粉紅妖精

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

快訊／台南01:13發生規模4.0地震　最大震度3級

《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來了

更多熱門

相關新聞

台南新營區復興路民宅火警

台南新營區復興路民宅火警

台南市新營區復興路135巷內民宅，9日上午8時43分許發生火警，台南市消防局據報出動新營消防分隊等分隊及一大隊各式消防車17車35人前往搶救，火勢於9時14分撲滅，火勢燒燬2戶3樓神明廳及儲藏室，幸好無人員傷亡。

永康就業中心福氣御守過新年

永康就業中心福氣御守過新年

即／李文俊罪證不足釋放　南檢將提抗告

即／李文俊罪證不足釋放　南檢將提抗告

台南議長賄選風暴擴大！黃麗招羈押原因曝

台南議長賄選風暴擴大！黃麗招羈押原因曝

快訊／台南議長賄選案　李文俊請回、黃麗招羈押

快訊／台南議長賄選案　李文俊請回、黃麗招羈押

關鍵字：

台南就業中心工作機會

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面