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快訊／台南市正副議長賄選案李文俊罪證不足釋放　南檢將提抗告

▲台南市議員黃麗招，涉嫌台南市正副議長賄選案（右），被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信，市議員李文俊因罪證不足=力當庭釋放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員黃麗招，涉嫌台南市正副議長賄選案（右），被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信，市議員李文俊因罪證不足當庭釋放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正副議長選舉賄選案，除民進黨前中執委郭再欽外，台南市區漁會理事長林士傑7日晚被台南地院裁准羈押禁見外，與林一同於7日凌晨被檢察官聲押的前副議長、現任議員李文俊及議員黃麗招，台南地院8日下午裁定黃麗招准予羈押並禁見禁通信，李文俊罪證不足當庭釋放請回，台南地檢署表示將提抗告。

台南市議會正副議長針對這起賄選案，林士傑被列為重要涉案人，失聯3天後於6日上午10時許被拘提到案，檢方又接連傳喚前副議長、現任市議員李文俊、市議員黃麗招到案，訊後認為3人共同涉犯《公職人員選罷法》的行賄罪以及妨害投票自由罪嫌犯嫌重大，李、黃二人有滅證及串供之虞，林士傑則有逃亡及串供之虞，7日凌晨向台南地院聲押禁見林士傑、李文俊、黃麗招等3人。

其中林士傑於7日深夜10時許被台南地院裁准羈押禁見、禁止通信；8日上午9時，台南地院再度召開羈押庭審理，下午4時左右，裁定李文俊因罪證不足當庭釋放請回。黃麗招雖否認有涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，但檢察官羈押請書所載之事實、證物可資證明，法官認為被告黃麗招在這次台南市正副議長選舉，涉犯公職人員選舉罷免法共同於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求罪嫌疑重大，有事實認為有串證、滅證之虞，而有羈押並禁止接見通信之必要，裁定羈押，併禁止接見通信。

本案至目前已羈押民進黨中執委郭再欽及黃怡萍、林士傑、黃麗招共4人。另楊志強南檢向台南高分院抗告成功，二審撤銷一審原裁定發還台南地院，台南地院將於9日上午開庭審理。

▲台南市議員黃麗招，涉嫌台南市正副議長賄選案（右），被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信，市議員李文俊因罪證不足=力當庭釋放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對台南市議員李文俊聲押被台南地院以罪證不足當庭釋放請回，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，經檢調專案小組討論後，決定對李文俊部分，補強證據後向台南高分院提出抗告。

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