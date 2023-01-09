「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

▲新冠肺炎快篩劑再提供新一輪免費領取。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，故宣布自今年1月10日起至2月28日，實施第七輪0-6歲學齡前幼兒與第五輪65歲以上長者免費領取1份(5劑)快篩試劑。此外，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，指揮中心自即日起至2月15日前，提供全國弱勢民眾（低收入戶、中低收入戶與遊民）及領有身心障礙手冊/證明者公費家用抗原快篩試劑，每人4劑。

指揮中心指出，為提供幼兒家庭及長者更足量的家用抗原快篩試劑，於今年1月10日起至2月28日期間，民眾可持「2016年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1958年(含)以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

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指揮中心說明，去年12月1日實施的第6輪0-6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，領用時間到今(9)日截止，明(10)日起，符合第6輪及第4輪資格尚未領取的民眾無法補領。

指揮中心監測資料顯示，國內COVID-19疫情逐步回溫，並將於春節後達到高峰，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，加強有症狀者之篩檢，以利及早就醫，自即日起至2月15日前，提供全國弱勢民眾（低收入戶、中低收入戶與遊民）及領有身心障礙手冊/證明者公費家用抗原快篩試劑，每人4劑，發放作業由地方政府規劃並製作發放清冊管理，本措施預估約有180萬人受惠。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,374家健保特約藥局，及79個偏鄉衛生所，籲請符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所領取。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署及藥師公會官網查詢。另春節期間民眾若想查詢特約醫療院所，或藥局開診及服務時段資訊，可至健保署全球資訊網(路徑：首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/服務時段查詢)查詢，也可透過手機「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「醫療查詢/就醫院所查詢」並輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合您需求的特約醫療院所及藥局。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。

▲弱勢民眾身心障礙免費領取家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）