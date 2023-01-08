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快訊／今本土+23080、36死！另增331例境外移入

▲▼1/3中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增23,411例COVID-19確定病例，分別為23,080例本土個案及331例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上週日少2,190例，減少約8.7%。

今日新增23,080例本土病例，為10,648例男性、12,419例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,590例)，臺中市(2,923例)，高雄市(2,613例)，臺北市(2,509例)，桃園市(2,333例)，臺南市(2,016例)，彰化縣(1,033例)，新竹縣(757例)，新竹市(644例)，苗栗縣(572例)，屏東縣(558例)，雲林縣(459例)，嘉義縣(377例)，基隆市(364例)，宜蘭縣(340例)，南投縣(294例)，嘉義市(216例)，花蓮縣(183例)，臺東縣(130例)，金門縣(102例)，澎湖縣(55例)，連江縣(12例)。

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▲▼1/8新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/8新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月9日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月15日至今年1月5日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增331例境外移入個案中，為229例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月8日至今年1月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,029,375例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,971,879例排除)，其中9,055,191例確診，分別為42,618例境外移入、9,012,519例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計15,542例COVID-19死亡病例，其中15,523例本土，個案居住縣市分布為新北市3,014例、臺北市1,686例、臺中市1,649例、高雄市1,547例、臺南市1,159例、桃園市1,150例、彰化縣996例、屏東縣605例、雲林縣510例、南投縣502例、苗栗縣427例、嘉義縣403例、宜蘭縣326例、基隆市320例、花蓮縣266例、嘉義市264例、新竹縣258例、臺東縣197例、新竹市169例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。

▲▼1/8死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲1/8死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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