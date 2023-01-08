快訊／今本土+23080、36死！另增331例境外移入

中國大陸先前將「新冠肺炎」改名為「新冠病毒感染」，但仍有許多患者出現了肺炎症狀，甚至還傳出多起「白肺」病例。對此，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，從2022年的數據來看，出現肺炎的佔比相當低，不到10%，大概是8%左右，「我們國家人口基數大，再低的比例，變成絕對值，都是一個不小的數目。」