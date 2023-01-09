選後查賄！彰化「這村」200多人接通知...齊聚后天宮發誓清白　

▲彰化竹塘鄉五庄村民到后天宮前向媽祖發誓絕對沒有買票賄選。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

秋後算帳？2022大選後已經快2個月，竹塘鄉五庄村有200多名村民自1月2日起陸續接到警方通知，疑有接受賄選嫌疑，通通得接受調查，村民還得拄著拐杖、騎著腳踏車到離住家30分鐘遠的分局應訊，老弱村民嚇得腿軟，萬一中途被車撞還是發生意外，不知該怎麼辦；在當地議員洪子超的協助下，今天有75人全部集結到后天宮，也在媽祖面前發誓「絕對沒買票」，不過檢方說，確實已經掌握相關事證，一切依選舉罷免法依法辦理。

▲彰化竹塘鄉五庄村民到后天后接受警詢。（圖／記者唐詠絮攝）

五庄村新任當選村長邱俊雄被匿名檢舉買票，上午8點他拿著被警方調查名單親上火線說，「我向媽祖發誓，絕對沒買票，檢方憑著一紙『村民名單』的匿名檢舉，名冊上只有村民名單，甚麼都沒有，文宣也只有送幾塊錢的口罩跟打火機，就『說我買票』、『還一票買一千』，還把這些村民拖下水，檢舉者真的太沒良心。」

▲彰化竹塘鄉五庄村民到后天后接受警詢。（圖／記者唐詠絮攝）

洪子超說，被傳喚通知的村民都是五庄村內的高齡長輩，有的不良於行、有的還獨居，甚至有的老阿公、老阿嬤收到通知後，已經很多天沒睡覺，深怕不知道會發生甚麼事，這一去會不會就撞就回不了家了，嚇到不知該怎麼辦，為避免紛爭，今天才會與警方協調，乾脆在后天宮警詢，也請檢警應該要先請相關的幹部接受調查。

而村民也說，他們很冤枉，就沒有收到邱俊雄賄款，還要到警局走一趟，「真的很衰」，對此，彰化地檢代理襄閱主任檢察官吳曉婷表示．該案檢方已經掌握到相關的事證，一切依選舉罷免法依法辦理。