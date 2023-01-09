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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇落跑爽領258萬補助款？　管碧玲擬提案修法不補助

▲▼立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

▲管碧玲擬研議修法，防落跑者領選舉補助款。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

代表國民黨參選台北市第三選區立委補選的王鴻薇拿下逾6萬票勝選，刷新6周內接連當選市議員及立委的首例，估將可拿到超過258萬元的選舉補助款。對此，民進黨立委管碧玲9日受訪說，落跑選立委違背《公職人員選舉罷免法》立法本意，將研議提案修法，規定若候選人在一定期間內沒有履行義務，國家就不該給予補助。

王鴻薇去年11月底九合一大選，以2萬5727票成功連任，隨後獲得國民黨徵召，投入立委補選選戰，最終成功「接棒」台北市長蔣萬安留下的懸缺，以6萬519票勝選，若以每票補助30元的選舉補助款計算，預估王鴻薇將可獲得258萬7380元。

不過，管碧玲今天接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，《公職人員選舉罷免法》規定補貼競選費用每票30元的本意，是為了保障民主社會中人民的參政權，讓人民能夠實踐民主制度，同時也讓選民能夠做出正確的選擇，重點還是在於民主政治的精神，但若當選後立即違背承諾「落跑」，就完全違背了民主的精神。

管碧玲以王鴻薇轉戰立委一事舉例說，對於「落跑」選立委這次，國家沒有理由鼓勵、保護、幫助她，將研議提案修法，並與行政部門討論，規定若候選人在一定期間內沒有履行義務，國家就不應該給予選舉補助款，如可參考《公職人員選舉罷免法》中「就職未滿1年者，不得罷免」的規定。

至於是否支持修法明定禁止落跑，管碧玲指出，若是直接禁止改選其他公職，又是干預民主政黨政治的運作，基本上，「落跑」的行為是違背選民期待，同時也違背候選人對選民的承諾，不符合民主政治的精神，然而，政黨有時候為了勝選考量，會進行這樣的提名佈局，政黨政治是民主政治重要的一環，因此這點需要比較審慎。

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