新竹賭場藏身鐵皮屋...警攻堅嚇壞賭客　連大黑狗也想跳窗逃

記者陳凱力、戴上容／新竹報導

新竹縣交界處某一停車場內鐵皮屋，白天門可羅雀，晚上卻有車輛異常進出，引起警方懷疑是「職業賭場」，8日深夜，警方聲請搜索票攻堅，嚇得賭場負責人、賭客以及所養的大黑狗四處奔逃，警方清查發現這個賭場冬日裡還備有薑母鴨等食物，令人驚呼真是貼心，警訊後將11人帶回偵辦。

▲新竹賭場遭破獲，賭客與負責人大吃一驚 。（圖／記者陳凱力翻攝）

年節將近，為守護治安及民眾財產，竹市警透過「清源專案2.0」清查轄區治安死角，發現新竹縣市交界處某一停車場內鐵皮屋，白天門可羅雀，晚上卻有車輛異常進出，警方經探勘後，確認為職業賭場。

該賭場除戶外空間監視器密布，人員分工也甚為嚴密，除莊家外，分別還有專人負責發牌、叫水以及伙食供應，攻堅當晚新竹下探13度，為避免天氣寒冷打壞賭客興致，甚至備一大鍋薑母鴨供賭客取暖食用。

攻堅時，執勤員警為閃避密布的監視器還匍匐前進，等靠近大門時一擁而上，以迅雷不及掩耳的速度破門而入；屋內一名通緝犯甚至妄想從天花板輕鋼架逃跑，但遭破門而入的員警一把揪下，場面震撼，甚至連有半人高的大黑狗都嚇得像要跳窗逃離。警方表示， 8日深夜出擊，一舉查獲3名賭場人員及8名賭客，起獲數天九牌賭具、點鈔機、監視器等物，現場賭金近百萬。

新竹市警察局第二分局表示，重要節日安全維護工作期間，執行「清源專案2.0」深入清查治安死角，針對可疑犯罪徵候處所週邊建立友善通報網，以淨化轄區治安，讓民眾安心過好年。