潘維剛丈夫遇投資詐騙6千萬　檢警循線破「百老匯」洗錢9億

▲前立委潘維剛的丈夫遇到投資詐騙集團，受害近6000萬元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前立委潘維剛的丈夫田正超，前年誤信LINE投資群組遊說，陸續掏出近6千萬元交給AI平台投資外匯期貨，剛開始還有回收，後來卻血本無歸，經報案後，檢警循線破獲以范植政為首的詐騙、洗錢集團，從帳冊估計，名為「百老匯」的洗錢水房集團洗錢金額逾9億元，台北地檢署9日依詐欺等罪起訴范等17人。

潘維剛曾擔任過3屆台北市議員，7屆立法委員，據了解，她的丈夫田正超是在2021年7月間，受不知名網友邀請，加入「第四期投資五班」的LINE群組，群組內不斷鼓吹可透過AI平台分析走勢，利用MT4軟體投資外匯期貨，獲利可期。

田正超一開始少量投資，獲得數十萬元報酬，覺得可信，不但拿出自有資金2000多萬元，還把房子拿去抵押貸款，總計投入5947萬4060元，最後才發現受騙報案。檢警追查發現，這個詐騙集團以范植政為首，成員多以《西遊記》、《七龍珠》人物角色為代號，其中范自稱是如來佛祖，同夥邱繼川、謝詠程則分別是白龍馬、神龍，不過關鍵角色「悟空」的真實身分尚待追查。

專案小組發現，范植政等人從田正超騙來的錢，約有3000萬已被水房洗錢轉出，因此循線再破獲「百老匯」洗錢集團，從扣得的帳冊估計，自2021年12月至2022年9月間，「百老匯」經手的洗錢金額超過9億元。台北地檢署檢察官王文成調查後，依詐欺等罪起訴范植政、范女友陳禹彤、邱繼川、謝詠程等詐團成員以及「百老匯」集團共17人。