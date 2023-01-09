　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潘維剛丈夫遇投資詐騙6千萬　檢警循線破「百老匯」洗錢9億

▲▼潘維剛。（圖／記者徐政璿攝）

▲前立委潘維剛的丈夫遇到投資詐騙集團，受害近6000萬元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前立委潘維剛的丈夫田正超，前年誤信LINE投資群組遊說，陸續掏出近6千萬元交給AI平台投資外匯期貨，剛開始還有回收，後來卻血本無歸，經報案後，檢警循線破獲以范植政為首的詐騙、洗錢集團，從帳冊估計，名為「百老匯」的洗錢水房集團洗錢金額逾9億元，台北地檢署9日依詐欺等罪起訴范等17人。

潘維剛曾擔任過3屆台北市議員，7屆立法委員，據了解，她的丈夫田正超是在2021年7月間，受不知名網友邀請，加入「第四期投資五班」的LINE群組，群組內不斷鼓吹可透過AI平台分析走勢，利用MT4軟體投資外匯期貨，獲利可期。

田正超一開始少量投資，獲得數十萬元報酬，覺得可信，不但拿出自有資金2000多萬元，還把房子拿去抵押貸款，總計投入5947萬4060元，最後才發現受騙報案。檢警追查發現，這個詐騙集團以范植政為首，成員多以《西遊記》、《七龍珠》人物角色為代號，其中范自稱是如來佛祖，同夥邱繼川、謝詠程則分別是白龍馬、神龍，不過關鍵角色「悟空」的真實身分尚待追查。

專案小組發現，范植政等人從田正超騙來的錢，約有3000萬已被水房洗錢轉出，因此循線再破獲「百老匯」洗錢集團，從扣得的帳冊估計，自2021年12月至2022年9月間，「百老匯」經手的洗錢金額超過9億元。台北地檢署檢察官王文成調查後，依詐欺等罪起訴范植政、范女友陳禹彤、邱繼川、謝詠程等詐團成員以及「百老匯」集團共17人。

ET快訊
快訊／BLACKPINK確定加場！　搶票時間出爐
千元鈔票有「隱藏版小孩」？　央行解答了
快訊／新北騎士「主動脈剝離」　突自摔險遭輾
流水席人妻堅持「結婚2條件」否則退婚！　嗆：丟臉的是你們
快訊／普拿疼一盒賣1500元！　藥師下場慘了
快訊／六月受傷了！　臉破相滲血「眼睛紅腫睜不開」
輔大捷運站前自撞畫面曝！　34歲工程師噴飛慘死
TOYOTA將推「全新MPV、跨界休旅」！　不用50萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

深夜遇酒駕臨檢...他突開車門拔腿狂奔被逮！友人才知他是通緝犯

求職淪豬仔！警闖摩鐵救2人「搜出一堆毒品」　主嫌落網了

「趁你睡要你命」！不滿被多次騷擾　苗栗思覺失調女一刀殺了他

快訊／新北突騎士自摔險遭輾　「主動脈剝離」搶救中

小心內鬼！離職工佯稱帶人面試　趁隙搬工地上萬元鋼片

潘維剛丈夫遇投資詐騙6千萬　檢警循線破「百老匯」洗錢9億

2幼童疑遭老師塞櫃子！爆料者質疑園方隱匿　基隆教育處說話了

日式料店老闆酒駕欠18萬　賴皮拖7年！執行官登門做這事他怕爆

公車一晃她屁股狂遭「頂撞」　回頭一看嚇到崩潰！結局曝光

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師撞凹燈桿噴飛　頭部重創慘死

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

深夜遇酒駕臨檢...他突開車門拔腿狂奔被逮！友人才知他是通緝犯

求職淪豬仔！警闖摩鐵救2人「搜出一堆毒品」　主嫌落網了

「趁你睡要你命」！不滿被多次騷擾　苗栗思覺失調女一刀殺了他

快訊／新北突騎士自摔險遭輾　「主動脈剝離」搶救中

小心內鬼！離職工佯稱帶人面試　趁隙搬工地上萬元鋼片

潘維剛丈夫遇投資詐騙6千萬　檢警循線破「百老匯」洗錢9億

2幼童疑遭老師塞櫃子！爆料者質疑園方隱匿　基隆教育處說話了

日式料店老闆酒駕欠18萬　賴皮拖7年！執行官登門做這事他怕爆

公車一晃她屁股狂遭「頂撞」　回頭一看嚇到崩潰！結局曝光

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師撞凹燈桿噴飛　頭部重創慘死

兔年恐成「兔子災難年」　動保團體提「應注意的十件事」

美國地球觀測衛星重返大氣層　南韓警告：中午恐將墜毀朝鮮半島

狗狗乖繫安全帶「搭校車上學」　整台塞滿毛同學...牠靠窗眼神死

BLACKPINK高雄演唱會「確定加場」！　火速賣票時間曝光

超商獨家！最新「柑橘風味拿鐵」來了　喝就送限量立體橘子杯塞

《炎上》挨轟人身攻擊！他挖出「售票備註」挺博恩：為什麼要道歉

「民進黨對不起吳怡農！」　媒體人嘆：喊惜敗真的沒救了

買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

黃瀞瑩「個人風格」春聯曝光　網糾錯字更大驚：怎麼有柯P的味道

Lisa曼谷開唱根本性感天花板！「中空愛心裝」化身粉紅妖精

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

社會熱門新聞

喜宴辦桌「隔壁燒稻草」　賓客被燻爆離席奔逃

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

三重警打錯人竟求償8千　分局回應了

屏東路邊聚賭！阿公阿嬤見警「嚇到彈起來」畫面曝

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

快訊／國8往國1「2大車追撞」　出口封閉

快訊／高雄工地意外！男工人踩空掉落慘死

高雄烤鴨釣蝦場開3個月就倒　無良老闆訊息曝光

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

高雄工人「墜30m電梯井」亡　勞工局回應了

北市熱炒店命案！藥頭遭6人圍毆奪刀反擊刺死1人

16歲媽餵奶離開10分鐘　女嬰溢奶送醫不治

真的炸鍋了！女煮菜起火急送醫

汽車轉彎撞上　台中2女斑馬線被撞飛

更多熱門

相關新聞

全聯買咖啡包當毒品賣　藥頭涉詐欺

全聯買咖啡包當毒品賣　藥頭涉詐欺

台北許姓藥頭因為來不及調貨，在網路上說好要賣4000元的毒咖啡包12包，結果給得的卻是在全聯福利中心買來的一般即溶咖啡包，當場從販毒變成詐騙，再加上許男另外被查獲3次販售搖頭丸等犯行，台北地檢署依詐欺未遂、販賣三級毒品等罪起訴許男。

拿理賠金投資！「00878和006208」爸媽槓上

拿理賠金投資！「00878和006208」爸媽槓上

洗錢水房勾結女行員　快速調整轉帳千萬額度

洗錢水房勾結女行員　快速調整轉帳千萬額度

自願出國賣器官　他遭軟禁台中旅館手機被扣

自願出國賣器官　他遭軟禁台中旅館手機被扣

潤隆董座涉詐6.2億　官員圖利40.5億

潤隆董座涉詐6.2億　官員圖利40.5億

關鍵字：

詐欺投資洗錢水房潘維剛田正超

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面