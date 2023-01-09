「飄浮彩虹傘」回歸板橋435特區！6色傘象徵多元族群成打卡熱點

▲六色「飄浮彩虹傘」回歸板橋435藝文特區，展現多元意象，成為拍照亮點。（圖／新北市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

板橋435藝文特區熱門地景藝術「飄浮彩虹」回歸了！6色彩虹傘海在今年初重新升起，飛揚在435白砂遊憩區上，成為許多民眾拍照打卡熱點。除了增添豐富色彩並成為435的重點視覺印象外，也展現新北市對「多元匯聚」與「族群融合」的展望。

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▲「飄浮彩虹傘」成為「多元族群融合」意象。（圖／新北市政府文化局）

由於新北市以400萬的人口數位居全台之冠，多元族群自國內外匯聚於此，讓城市在文化多元上交融出豐富的獨特面貌。新北市政府文化局長龔雅雯表示，飄浮傘的設立寓意，是希望透過435園區作為新北「藝術進駐基地」與「親子藝術樂園」所擁有的藝文動力，作為新北市致力推行「多元族群融合」的能量意象，經由「飄浮彩虹」的視覺象徵，向大眾傳遞充滿愛與希望的正能量。

▲「飄浮彩虹傘」在民眾心目中已是典必遊場景。（圖／新北市政府文化局）



435彩虹飄浮傘地景藝術，自2017年起在園區中創作設立，多彩雨傘懸飄在純淨白砂之上，映襯園區古典建築與蔚藍天空，成為園區廣受歡迎的拍照打卡留念景點，在民眾心目中已是典必遊場景。而2022年辦理進駐藝術家年度展覽期間暫時休息，2023重新回歸，以嶄新又令人熟悉的樣貌重現大眾眼前。

▲「飄浮彩虹傘」2023重新回歸。（圖／新北市政府文化局）

彩虹飄浮傘共有6種顏色，包括紅、橙、黃、綠、藍、紫，象徵新北支持多元族群、多元性別友善、文化平權意象，顏色意涵分別為紅─生命、橙─治癒、黃─陽光、綠─自然、藍─和諧、紫─精神，展現多元友善平等之愛。