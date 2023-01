搶劫反丟命！德州歹徒遭顧客「狂轟9槍」擊斃　監視器畫面曝光

▲德州歹徒搶劫遭顧客連開9槍反殺。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州一名歹徒日前持「假槍」衝進一間餐廳,命令顧客交出身上錢財,但此時其中一名客人身上帶有一把真槍,他隨即拿起朝著歹徒猛開9槍,其中一發還正中歹徒的頭部,造成歹徒當場身亡。

根據《紐約郵報》報導,這起事件發生在5日晚間11時30分左右,當時一名身穿黑衣、戴著黑色滑雪面罩和手套的歹徒,手持假槍闖入德州休士頓一間餐廳,命令現場約10名顧客不要亂動,並交出身上的錢財。

根據警方表示,當時歹徒拿著假槍在餐廳內揮舞,許多顧客嚇得躲在桌下不敢起身,但就在歹徒準備從門口離開時,一名光頭的男性顧客突然站了起來,原來是他身上帶著一把真槍,並直接朝歹徒背後連開4槍。

※內文下方影片恐造成不適,請斟酌觀看。



從曝光的監視器畫面可以看到,歹徒中槍後當場倒地,男顧客則走到歹徒前方,再次近距離朝他連開5槍,其中一發更直接打中歹徒頭部。男顧客開完槍後,還將歹徒搶來的錢拿回來,一一交還給其他顧客後,再跟著其他人離開餐廳。

警察和救護人員到場後,宣布這名年約20多歲的歹徒當場遭擊斃,目前警方也希望能找到這名開槍的男顧客了解詳情,而根據德州法律,當涉及人身安全時的自我防衛是合法的,所以還沒有任何針對男顧客的指控。

Houstonian ends a threat to the lives of everyone in a South Gessner taqueria. Houstonians are fed up with crime and victims are tired of being abandoned by the American criminal justice system. The training and timing of the citizen was instrumental in this result. pic.twitter.com/hZzdwDc3QI