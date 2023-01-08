　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差20歲老少配！人妻「毒咖啡」害獸醫老公　竟用動物安樂死藥加料

▲▼ 美國女子Amanda Chapin毒死老公。（圖／翻攝自臉書）

▲ 阿曼達第一次對老公下毒時，二人才結婚約4個月。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州發生一起恐怖事件，一名女子和大她20歲的獸醫老公結婚，短短4個月後就開始在老公的咖啡中摻入用於動物安樂死的藥物，導致老公毒發昏迷，調查發現她還涉嫌偽造文書，並讓自己在老公死後能夠繼承他的房產。

根據《鏡報》，50歲女子阿曼達（Amanda Chapin）去年12月28日被捕，涉嫌於7月至8月間三度在70歲老公蓋瑞（Gary Chaplin）的咖啡中下毒，導致他一度昏迷，被控謀殺未遂。

二人在去年3月結婚，阿曼達婚後涉嫌偽造蓋瑞其中一名子女的簽名，簽下委託書，並要求蓋瑞更改房契，她就能在蓋瑞過世後得到房屋所有權，而她第一次下毒就是在契約生效的3周後。

蓋瑞8月初第三度喝下「毒咖啡」陷入昏迷，經過4天才甦醒，血檢報告顯示他體內的巴比妥類藥物（Barbiturate）來自他用來為動物安樂死的藥物。

他兒子後來代表父親申請針對阿曼達的保護令，但阿曼達9月寄電子郵件給蓋瑞，已經違反保護令，信中還稱她決定自殺，因為蓋瑞的孩子「摧毀」了她。她堅決否認下毒，聲稱自己「唯一的罪過就是太愛你」，並企圖輕生，所幸送醫撿回一命，蓋瑞則在隔天提出離婚。

阿曼達對上述指控全盤否認，律師5日向《美聯社》聲稱，阿曼達是清白的，有權依法訴諸正當程序，「我們將繼續維護她的基本憲法權利，因為這是公民對抗國家唯一一層保護。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

ET快訊
快訊／這裡票倉開出了！　王鴻薇瞬間拉開差距
直擊／票數太接近！　藍營支持者神色凝重
快訊／暫時落後　吳怡農17:00發表談話
快訊／女議員被押了！　賄選風暴擴大
快訊／王鴻薇破4萬票！　逐漸拉開差距
北市立委補選開票中　他看一驚：太膠著了！
快訊／差距超近！　王鴻薇先破3萬票
快訊／王鴻薇先破2萬票！　吳怡農票數緊咬
快訊／開票15分鐘！王鴻薇再超車　票數超接近
快訊／吳怡農搶先破萬！　再度逆轉王鴻薇
快訊／王鴻薇破5千票！　逆轉追上吳怡農
快訊／開票了！　吳怡農暫時領先
最慘婚禮！喜宴辦桌　賓客被燻爆離席奔逃
為何娶小甜甜？　小13歲老公一說「3傻眼原因」全場尷尬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

酒駕撞死夫妻！他害3童沒爸媽　恐被判「出錢撫養到成年」

生雙胞胎認不出！網紅媽「帶嬰刺青」做記號　影片被灌爆：爛家長

差20歲老少配！人妻「毒咖啡」害獸醫老公　竟用動物安樂死藥加料

惡作劇連按6平交道緊急按鈕！　18分鐘「完美犯罪」癱瘓鐵路

82歲還在上班！翁照顧前妻和她丈夫走完人生　網紅募330萬助退休

南韓考慮緊急採購以色列「探測系統」　防北韓無人機侵門踏戶

南韓史上首次！檢方將傳喚「最大在野黨黨魁」：疑透過第三者收賄

俄軍埋下25萬km²地雷「相當7個台灣」　烏總理：盼南韓協助掃雷

女老師遭6歲男童開槍命危　第一反應先救學生！忍劇痛喊「快逃」

泰國長公主仍昏迷！王室發布最新聲明：靠裝置維持心肺功能

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

靠確診匡列單確認關係　對象填「朋友」她氣炸

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

劉品言揪謝瓊煖「台東變東京」　她穿夾腳拖嚇歪：我頭皮發麻！

酒駕撞死夫妻！他害3童沒爸媽　恐被判「出錢撫養到成年」

生雙胞胎認不出！網紅媽「帶嬰刺青」做記號　影片被灌爆：爛家長

差20歲老少配！人妻「毒咖啡」害獸醫老公　竟用動物安樂死藥加料

惡作劇連按6平交道緊急按鈕！　18分鐘「完美犯罪」癱瘓鐵路

82歲還在上班！翁照顧前妻和她丈夫走完人生　網紅募330萬助退休

南韓考慮緊急採購以色列「探測系統」　防北韓無人機侵門踏戶

南韓史上首次！檢方將傳喚「最大在野黨黨魁」：疑透過第三者收賄

俄軍埋下25萬km²地雷「相當7個台灣」　烏總理：盼南韓協助掃雷

女老師遭6歲男童開槍命危　第一反應先救學生！忍劇痛喊「快逃」

泰國長公主仍昏迷！王室發布最新聲明：靠裝置維持心肺功能

營養師揭1款鍋物「一人份＝全糖珍奶」！　3關鍵害你肥爆

快訊／「這票倉」一開完！　王鴻薇瞬間拉開差距

歲末送暖　新北清水高中助學金嘉惠16校248名學生

世界警消運動會雙料冠軍來了　南消第二大隊防火宣導戳戳樂大排長攏

浮誇新菜！京都勝牛巨無霸干貝混搭牛排　杏子豬排推海陸豪華餐

直擊／立委補選火熱開票！王鴻薇暫時領先　藍支持者神色凝重

不斷更新／王鴻薇搶先拿4萬票　吳怡農「暫時落後3千票」

酒駕撞死夫妻！他害3童沒爸媽　恐被判「出錢撫養到成年」

琳妲在周星馳IG「留言推銷內褲」！真的被星爺回覆　她驚：好神奇哦

直擊／支持者自主揪眾喊「凍蒜凍蒜」　吳怡農1700發表談話

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

國際熱門新聞

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

攀岩落地右腳秒斷裂見骨　他傻眼扶著自己腳掌

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

男大生喊累「被誤診焦慮症」　1月後身亡

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　鄉民：您已超塑

女歌手踩空摔下3公尺高舞台！　歌迷面前骨折腦震盪

中國今開國門！　增至21國邊境限制一次看

19歲妹激戰前任　孩子獨留車上窒息亡

客機降落檢修「起落架驚見2具人屍」！

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

老婦被鐵門撞倒遭車輾過　肇逃駕駛隔天猝死

飼育員「忘記關門」遭棕熊啃咬慘死！影片曝

女師遭6歲男童開槍　忍痛要學生「快逃」

泰國：9日起旅客入境須出示疫苗接種證明

更多熱門

相關新聞

82歲翁超市上班　網紅募330萬助退休

82歲翁超市上班　網紅募330萬助退休

美國馬里蘭州82歲男子馬里昂多年前退休，就是為了照顧前妻與前妻丈夫，直到2人過世，又重回職場到超市上班。一名網紅得知他的經歷後，決定拍片並籌募善款，短短數日就募集10.8萬美元（約新台幣330萬元），讓他退休。馬里昂說，這筆錢不但可以繳清帳單費用，還能讓他去旅行3周，看看多年沒有擁抱過的女兒和孫子。

女師遭6歲男童開槍　忍痛要學生「快逃」

女師遭6歲男童開槍　忍痛要學生「快逃」

客機降落檢修「起落架驚見2具人屍」！

客機降落檢修「起落架驚見2具人屍」！

美薪資透明法上路　矽谷科技人才薪水曝

美薪資透明法上路　矽谷科技人才薪水曝

日美擬發表共同宣言　強調台海和平

日美擬發表共同宣言　強調台海和平

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民陷爭議「弟弟宋達民鬆口告誡7字」

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

王世堅被炎上到臉僵！網怒「這1段子」最惡劣

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

白家綺21歲差很大舊片起底！

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

汪小菲2度收大S律師函！深夜直播飆罵「有臉嗎你」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

南昌凌晨重大車禍致17死、22傷！交警發文示警

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面