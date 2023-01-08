差20歲老少配！人妻「毒咖啡」害獸醫老公　竟用動物安樂死藥加料

▲ 阿曼達第一次對老公下毒時，二人才結婚約4個月。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州發生一起恐怖事件，一名女子和大她20歲的獸醫老公結婚，短短4個月後就開始在老公的咖啡中摻入用於動物安樂死的藥物，導致老公毒發昏迷，調查發現她還涉嫌偽造文書，並讓自己在老公死後能夠繼承他的房產。

根據《鏡報》，50歲女子阿曼達（Amanda Chapin）去年12月28日被捕，涉嫌於7月至8月間三度在70歲老公蓋瑞（Gary Chaplin）的咖啡中下毒，導致他一度昏迷，被控謀殺未遂。

二人在去年3月結婚，阿曼達婚後涉嫌偽造蓋瑞其中一名子女的簽名，簽下委託書，並要求蓋瑞更改房契，她就能在蓋瑞過世後得到房屋所有權，而她第一次下毒就是在契約生效的3周後。

蓋瑞8月初第三度喝下「毒咖啡」陷入昏迷，經過4天才甦醒，血檢報告顯示他體內的巴比妥類藥物（Barbiturate）來自他用來為動物安樂死的藥物。

他兒子後來代表父親申請針對阿曼達的保護令，但阿曼達9月寄電子郵件給蓋瑞，已經違反保護令，信中還稱她決定自殺，因為蓋瑞的孩子「摧毀」了她。她堅決否認下毒，聲稱自己「唯一的罪過就是太愛你」，並企圖輕生，所幸送醫撿回一命，蓋瑞則在隔天提出離婚。

阿曼達對上述指控全盤否認，律師5日向《美聯社》聲稱，阿曼達是清白的，有權依法訴諸正當程序，「我們將繼續維護她的基本憲法權利，因為這是公民對抗國家唯一一層保護。」

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