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「洗面乳」刷瓦斯爐油垢大翻新！黑黃運動服重生　婆媽一致認同

▲▼「洗面乳」刷瓦斯爐油垢大翻新！黑黃運動服重生　婆媽一致認同 。（圖／翻攝美妝界的尖叫雞-G老闆編哥臉書）

▲G老闆編哥用「洗面乳」清潔瓦斯爐油垢。（圖／翻攝美妝界的尖叫雞-G老闆編哥臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

瓦斯爐的陳年油垢總是讓人困擾，時常在臉書毒舌評論美妝品的「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」近日分享，將洗面乳作為清潔劑，竟可以把發黃油垢刷光的好消息。事後，許多婆媽進行嘗試，紛紛大讚清潔效果有夠強。

「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」發文表示，他拿該牌的洗面乳清潔家中的瓦斯爐、油煙機，瞬間將卡了N年的「麥芽糖油垢」清除，整個廚房變得非常閃亮，連婆婆看到都下巴掉下來，「我是台灣第一個拿ＯＯ（洗面乳牌子）洗浴廁跟廚房的！我就說ＯＯ洗浴室刷廚房真的很好用啊，洗完香香的，沒有化學臭味」，「操作上不用等待時間，條狀也不像噴的容易吸進去肺裡」。

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▲▼「洗面乳」刷瓦斯爐油垢大翻新！黑黃運動服重生　婆媽一致認同 。（圖／翻攝美妝界的尖叫雞-G老闆編哥臉書）

▲瓦斯爐被清潔後直接翻新發出閃光。（圖／翻攝美妝界的尖叫雞-G老闆編哥臉書）

許多婆婆媽媽看到後立刻實測，「我今天試用過了，真的很強，重油污可以去除，比其他清潔劑好用啊」、「我有拿來洗過沾到經血洗不起來的內褲⋯很乾淨」、「靠…驚人的清潔力，我竟然曾經拿它來洗臉」、「被一罐過期要丟掉一直沒丟掉的洗面乳救回我一件捨不得丟的孩子外套」、「超好洗！！！我都先抹在髒污處，然後靜置一下再搓洗，很乾淨」、「我也可以作證，兩個兒子那兩件像在泥巴打滾過低體育外套被洗的一乾二淨超神奇」。

也有人說，「各位姐妹們，我真的不懂，為何要花比較多的錢買一個東西來用在原本不是他的用途上，清潔廚房和衛浴就買過炭酸鈉，便宜又好用，可以清潔環境，清潔衣服和餐具，幹嘛買貴鬆鬆的假專科產品當實驗品，明知道是不好的產品，又花錢買來用，真的不懂耶！」

對此，有網友回應，拿洗面乳清潔，可能是覺得該牌不好用又不想浪費，才拿來清潔，也有可能是放過期才拿來使用，「因為化工清潔劑傷手，味道重」。

▼許多婆媽都認同該款洗面乳的清潔力。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）

▲▼「洗面乳」刷瓦斯爐油垢大翻新！黑黃運動服重生　婆媽一致認同 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）

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關鍵字：

洗面乳清潔油垢瓦斯爐

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