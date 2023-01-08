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三寶突90度鬼切！賓士敏捷點滿「一個move」神閃避　10秒片驚呆萬人

網搜小組／趙蔡州報導

一輛賓士日前行經一條雙向四線道的內線時，突然有一位阿嬤騎車從外側90度鬼切衝入內線，所幸駕駛緊急時刻「突然往左方位移」驚險閃過，而阿嬤發現沒有撞到賓士後繼續鬼切穿越，整個過程都被後方行車紀錄器拍下，其他網友看了影片後紛紛驚喊「感覺根本是對準撞過去的」、「駕駛敏捷點滿了！」

網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段10秒影片，可以看見一輛白色賓士行駛在內線車道，下一秒右邊路肩一名阿嬤騎車90度鬼切直直駛入內線，嚇得賓士駕駛緊急左轉，車輪越到雙黃線上，平安閃過一劫。而阿嬤發現沒有撞到賓士後，一臉淡定地繼續鬼切穿越馬路，消失在畫面中。

▲▼突見騎士橫切！賓士車「一個move」閃躲 網怒酸：三寶拚年終？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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▲▼突見騎士橫切！賓士車「一個move」閃躲 網怒酸：三寶拚年終？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲賓士駕駛被撞上前，「一個move」緊急閃躲，成功避免一場車禍。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

10秒影片一出，吸引超過1.7萬人按讚討論，有人說，「汽車敏捷點滿了」、「路上真的一堆老人這樣，騎都靠很邊邊，然後突然停下，接著就直接鬼切，兩段式不是這樣用的」、「完美的體現，我負責違規你負責閃」、「一個move，太神了」、「麋鹿測試通過！」

也有人說，「三寶表示沒賺到錢」、「努力想為家庭賺點生計的老人，今天又沒賺到錢了」、「年終獎金沒成功」、「阿婆表示，可惡遇到高手了，我的錢飛了」、「大媽是怎麼活到現在的」、「阿嬤感覺根本是對準撞過去的」。

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